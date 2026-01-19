Mua chung cư tiền tỷ Hà Nội, khổ vì hàng xóm chất đồ, nuôi chó ở hành lang

Ám ảnh vì hàng xóm để đồ kín cả lối thoát hiểm

Phản ánh đến đường dây nóng của báo Dân trí, chị S.K. (sống ở chung cư A2, Khu đô thị Đền Lừ 2, phường Tương Mai, Hà Nội) bày tỏ bức xúc khi không gian hành lang chung của tầng bị chiếm dụng làm nơi cất trữ đồ của các hộ dân.

Được biết, toà nhà này có khoảng 200 căn hộ, trong đó 180 hộ đã về ở. Đa số cư dân ở đây thuộc diện tái định cư, từ nhiều khu vực ở Hà Nội tới sinh sống.

Dân chung cư ở Hà Nội phơi quần áo, chứa đồ cũ ở lối thoát hiểm gây bức xúc (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên - Nguyễn Ngoan).

Chiều 18/1, phóng viên Dân trí ghi nhận tại chung cư A2, nhiều hành lang các tầng bị trưng dụng để tủ đồ, bàn ghế, tạ tập gym, xe đạp trẻ em,... Ở khu vực cầu thang bộ, tình cảnh nhếch nhác diễn ra nghiêm trọng hơn với các dây phơi quần áo, máy giặt, nệm cũ, đồ hư hỏng, tàn thuốc lá được tích trữ từ lâu...

Thậm chí, có khu vực chiếu nghỉ bốc mùi khai của nước tiểu, cạnh đó là tấm biển “Cấm đái bậy, vứt rác tại đây”.

Lối cầu thang thoát hiểm không khác gì nơi tập kết rác, khi đồ đạc, rác thải sinh hoạt chất thành đống (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo chị S.K., trước đây, hai mẹ con sống chung với ông bà. Tháng 5, chị quyết định mua căn hộ có diện tích hơn 70m2 tại toà chung cư A2.

Thời điểm đó, giá chung cư đang ở mức cao nhưng không còn lựa chọn nào khác, chị phải quyết định mua nhà gấp.

Khi đến xem căn hộ, chị ấn tượng với không gian sống thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Bên trong căn hộ có 3 phòng ngủ, các tiện ích đã được cải tạo, sửa sang nên trông khang trang, mới mẻ hơn nhiều so với tuổi đời gần 20 năm của toàn bộ tòa nhà. Khu vực này cũng gần trường con trai học nên việc đưa đón cũng thuận tiện.

Những tưởng tìm được nơi sống yên bình, ngày chuyển về ở, chị S.K. chứng kiến phần hành lang dẫn ra cầu thang thoát hiểm chứa nhiều đồ cũ như hộp, vali, giát giường... Phần không gian sát tủ chữa cháy bị biến thành chỗ để xe đạp của trẻ em và xích đu.

Hồi tháng 11/2025, khi cần vận chuyển một món đồ bằng đường thang bộ xuống tầng 1, chị phát hiện cửa thoát hiểm của cả tầng bị buộc dây rất chắc chắn, có giát giường che chắn.

Chị S. bức xúc phản ánh lên iHanoi khi không chỉ để đồ, hàng xóm còn mang dây buộc, chặn luôn cửa thoát hiểm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi gỡ dây ra, sau đó có ai lại buộc vào. Cánh cửa này không thể khoá hay buộc dây vì làm cản trở việc thoát hiểm khi có cháy nổ", nữ cư dân lo lắng.

Dù đã góp ý nhiều lần, chị không nhận được sự hợp tác của hàng xóm. Ngoài ra, nữ cư dân cũng phản ánh tình trạng này lên nhóm chung của cư dân song vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cách đây vài ngày, một phần đồ đạc đã được dọn bớt, cửa thoát hiểm được mở ra.

Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều đồ đạc phủ bụi bặm vẫn được xếp chồng chất ở khu vực gần cửa dẫn ra thang bộ.

“Do phải mua nhà gấp nên tôi chủ quan, không kiểm tra kỹ khu vực lối thoát hiểm. Một thời gian sau khi dọn đến ở, khi đi xuống cầu thang bộ, tôi phát hiện nơi đây bị chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh như quần áo, nệm cũ, máy giặt… của các hộ dân", chị bức xúc nói.

Hơn nửa năm sống tại toà chung cư này, chị S.K. không hối hận về quyết định mua căn hộ vì cảm thấy không gian sống bên trong phù hợp mong muốn của bản thân. Tuy nhiên, điều khiến người phụ nữ này buồn lòng nhất là ý thức của hàng xóm.

Khu vực hành lang, lối ra cửa thoát hiểm nhà chị S. bị hàng xóm trưng dụng thành nơi tập kết đồ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cách đây không lâu, khi bước vào thang máy, chị S.K. bất ngờ ngửi thấy mùi khai nồng nặc. Nhìn xuống sàn, phát hiện có nước tiểu của vật nuôi, nữ cư dân lập tức chụp ảnh gửi lên nhóm chung của cư dân để phản ánh.

"Thậm chí, có cư dân từng phản ánh hàng xóm nuôi chó, đặt cả tập tạ ở hành lang... Ngày xưa, tôi ở chung cư thương mại nên không bao giờ có tình trạng nhếch nhác thế này", chị nói.

Trước tình trạng thiếu ý thức của một số cư dân, chị S.K. tính toán nếu tình hình không được cải thiện, hai mẹ con có thể bán căn hộ để tìm nơi ở mới.

Hành lang, lối thoát hiểm trở thành nơi nuôi chó, để máy giặt…

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Vũ - Trưởng ban đại diện khu chung cư - cho biết, tình trạng người dân chiếm dụng hành lang, cầu thang bộ và lối thoát hiểm để đặt đồ đạc đã tồn tại suốt nhiều năm nay.

“Không chỉ riêng tầng nhà chị S.K., mà tại nhiều tầng khác trong khu chung cư, đặc biệt là khu vực cầu thang thoát hiểm, tình trạng lấn chiếm diễn ra khá phổ biến. Nhiều hộ kê đồ đạc, đặt cả máy giặt, nuôi chó, phơi quần áo, thậm chí vứt rác sinh hoạt, kính vỡ ngay tại hành lang, lối thoát hiểm”, ông Vũ cho hay.

Thang thoát hiểm thành nơi đặt máy giặt, phơi quần áo (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo ông Vũ, gia đình ông chuyển về sinh sống tại khu chung cư này từ năm 2013. Thời điểm mới về, việc để đồ đạc tràn lan ngoài hành lang, cầu thang bộ chưa nghiêm trọng như hiện nay. Tuy nhiên, theo thời gian, khi các hộ dân từ nhiều khu tái định cư khác nhau chuyển về sinh sống, tình trạng chiếm dụng không gian chung ngày càng lan rộng.

“Bây giờ thì gần như nhà nào cũng tận dụng, mạnh ai nấy làm. Hành lang, lối đi chung nhìn rất nhếch nhác, chẳng khác gì phòng chứa rác”, ông Vũ nói.

Trước thực trạng này, theo ông Vũ, ban đại diện cư dân đã nhiều lần phản ánh, gửi đơn kiến nghị lên phường, tổ dân phố và đơn vị quản lý vận hành là Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ông cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, khu nhà đã có nhiều thay đổi tích cực tại khu vực sảnh và thang máy khi người dân cùng nhau đóng góp kinh phí để sửa sang, cải tạo hạ tầng. Dù vậy, tại một số tầng, hành lang và lối thoát hiểm vẫn tiếp tục bị chiếm dụng.

“Chúng tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần, đăng tải thông tin lên các nhóm cư dân cũng không ít, nhưng rồi đâu lại vào đấy”, ông Vũ nói.

Người dân phải dán biển cấm đái bậy vì một số người đi vệ sinh ngay tại cầu thang (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo ông, không phải toàn bộ các tầng trong khu nhà đều xảy ra tình trạng này, mà chủ yếu tập trung ở một số tầng nhất định. Đáng lo ngại nhất là khu vực gần buồng điện, thùng chữa cháy - những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao - nhưng vẫn bị nhiều hộ để đồ chắn lối đi.

Ông Vũ cho rằng, việc xử lý vi phạm tại các khu tái định cư gặp nhiều khó khăn hơn so với chung cư thương mại.

“Ở chung cư thương mại có quy chế rõ ràng, chế tài mạnh như cắt điện, cắt nước. Còn tại đây, khu nhà chưa có ban quản trị, ban đại diện cư dân lại không có đủ thẩm quyền. Chúng tôi chủ yếu làm việc bằng trách nhiệm và tinh thần tự nguyện nên rất khó xử lý dứt điểm”, ông nói.

Theo phản ánh của ông Vũ, khi ban đại diện và cư dân góp ý trực tiếp, một số hộ không những không hợp tác mà còn tỏ thái độ gay gắt, thách thức.

“Có những hộ khi ban đại diện làm việc thì quanh co, chối bỏ, thậm chí đổ lỗi cho nhà khác. Tâm lý “thấy người ta để thì mình cũng để” khiến tình trạng này ngày càng trầm trọng”, ông Vũ nhận định.

Hành lang chung cư được tận dụng để nuôi chó, kê đồ, chặn cả khu vực đựng dụng cụ chữa cháy (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Mới đây, sau nhiều phản ánh của cư dân, phường, tổ dân phố, công an phường và đơn vị quản lý vận hành tòa nhà đã phối hợp lập biên bản, yêu cầu các hộ dân khắc phục tình trạng lấn chiếm trước ngày 26/1. Tuy nhiên, ông Vũ và nhiều cư dân vẫn lo ngại việc xử lý chỉ mang tính hình thức, khó duy trì lâu dài.

Theo ông Vũ, nếu tình trạng lấn chiếm hành lang, lối thoát hiểm không được xử lý dứt điểm và duy trì thường xuyên, nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi xảy ra sự cố cháy nổ, sẽ luôn là nỗi lo thường trực của hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại đây.