Vụ điều ô tô chặn xe, khoe có quan hệ: "Ý thức không thể mua bằng tiền"

Ngày 19/2, bài viết phản ánh về nam tài xế đỗ ô tô chắn lối đi, thậm chí điều thêm xe đến khóa đuôi phương tiện khác và lớn tiếng khoe "nhiều xe, công an là bạn" đã thu hút sự quan tâm của độc giả Dân trí.

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cần được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Độc giả N.T. bình luận: "Nhiều người lạ lắm, bản thân các bác lãnh đạo hay công an thường rất tế nhị, nhẹ nhàng. Thế nhưng, những người quen biết lại tỏ ra như cấp trên, còn to gan hơn cả người mà họ cho là chống lưng".

Chiếc xe màu đen của anh T. không thể di chuyển vì gặp phương tiện đỗ giữa ngõ nhỏ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trên các trang mạng xã hội, thông tin kèm video, hình ảnh về vụ việc cũng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn bình luận bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích gay gắt cách hành xử của người đàn ông trong video.

Tài khoản C.P. nêu quan điểm: "Tiền nhà ai người ấy tiêu, có xin ai đâu mà phải thể hiện. Điều quan trọng là đạo đức, lối sống để được người khác tôn trọng. Đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý thật nghiêm, chúng tôi cần một xã hội văn minh".

Cùng quan điểm, tài khoản M.K. viết: "Ý thức kém mà còn lớn tiếng. Pháp luật cần xử lý nghiêm để làm gương". Trong khi đó, người dụng mạng xã hội có tên N.D. nhận xét: "Coi thường pháp luật. Có tiền mua xe nhưng ý thức không thể mua bằng tiền".

Anh T.P. cũng bày tỏ: "Nếu nhiều tiền như vậy, sao không làm từ thiện giúp người nghèo, lại đi kiếm chuyện gây bức xúc trong cộng đồng?".

Một số độc giả khác cho rằng vụ việc cần có cách nhìn từ 2 phía và cần được cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý.

Trước đó, vào khoảng 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh) điều khiển ô tô chở người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh).

Người đàn ông được cho rằng đã điều khiển thêm một xe Ford đỗ phía sau nhằm "khóa đuôi" ô tô của anh T. (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện một ô tô hiệu Toyota màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Anh T. cho biết đã xuống xe tìm thông tin liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, nhận là chủ xe.

Theo phản ánh của anh T., khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các phương tiện khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông cho rằng khu vực trên được phép đỗ xe. Người này buông lời lẽ thách thức, nói rằng "ai cẩu được cứ cẩu", khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chưa dừng lại, ít phút sau, người đàn ông trên còn điều khiển thêm một xe Ford đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị kẹp hai đầu, không thể tiến hoặc lùi. Người này sau đó khóa cửa và rời đi. Trước tình huống này, anh T. buộc phải liên hệ cơ quan chức năng để trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú có mặt tại hiện trường để ghi nhận, xử lý vụ việc. Theo nội dung video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng tuyên truyền, đề nghị di chuyển xe, người đàn ông trên vẫn không hợp tác, cho rằng "phạt 100 triệu đồng cũng không sao".

"Anh đỗ đến mai cũng được, công an hầu như là bạn anh… Một xe trước, một xe sau, anh đỗ mãi. Xe anh nhiều mà, 5-6 con", người này nói trong video.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú yêu cầu di dời chiếc xe trắng đang chặn đầu để anh T. điều khiển ô tô của mình tiếp tục hành trình sau hơn 3 tiếng mắc kẹt.

Lãnh đạo Công an phường Trần Phú cho biết đã vào cuộc điều tra vụ việc nêu trên và sẽ mời các bên liên quan đến làm việc.