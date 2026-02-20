Tổng thống Trump: 50 triệu thùng dầu Venezuela đang được chuyển tới Mỹ

Một tàu dầu ngoài khơi Venezuela (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta có mối quan hệ tuyệt vời với Venezuela. Họ có rất nhiều dầu, chúng ta cũng vậy. Nhưng chúng ta đang giúp đỡ họ rất nhiều”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại một nhà máy thép ở bang Georgia hôm 19/2.

“Chúng ta đã nhận 50 triệu thùng dầu. Hiện tại, số dầu này được vận chuyển rất thuận lợi trên những con tàu cực lớn đến Houston", ông Trump cho biết thêm.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp nội các hôm 30/1, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang “hợp tác rất tốt” với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và các lãnh đạo nước này.

“Chúng tôi đang làm việc về dầu mỏ. Chúng tôi đang có các công ty dầu mỏ lớn đến Venezuela, thăm dò và lựa chọn địa điểm”, ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép các công ty “khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán, bán lại, cung cấp, lưu trữ, tiếp thị, mua, giao hàng hoặc vận chuyển dầu có nguồn gốc từ Venezuela, bao gồm cả việc tinh chế loại dầu đó” theo một số điều kiện nhất định.

Tổng thống lâm thời Venezuela cũng ký dự luật cải cách Luật Dầu khí hữu cơ nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài vào ngành năng lượng đang suy yếu của Venezuela.

Sau chiến dịch đột kích gây chấn động của Mỹ vào Venezuela, hai bên đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu tới 2 tỷ USD dầu thô của Venezuela sang Mỹ. Doanh thu từ đợt bán dầu dầu tiên theo thỏa thuận ước tính khoảng 500 triệu USD và đang được giữ trong các tài khoản ngân hàng do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được cho là lớn nhất thế giới với khoảng 303 tỷ thùng, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời Tổng thống Hugo Chavez. Washington đã đáp trả bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Trump gần đây đã kêu gọi các công ty năng lượng Mỹ đầu tư vào việc hồi sinh ngành năng lượng tại Venezuela. Ông chủ Nhà Trắng yêu cầu “tiếp cận hoàn toàn” nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn do dự trước lời kêu gọi của ông Trump, do cơ sở hạ tầng dầu mỏ xuống cấp của Venezuela và tình hình bất định hiện nay.

Bộ Tài chính Mỹ được cho là sẽ sớm cấp thêm các giấy phép cho phép các công ty thực hiện các bước nhằm sản xuất nhiều dầu hơn tại quốc gia đang nắm giữ trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới này, sau nhiều năm phần lớn bị loại khỏi thị trường do các lệnh trừng phạt của Mỹ.