Dân rủ nhau làm hàng rào bằng mai vàng, hoa trang cho du khách chụp ảnh

Đối diện quốc lộ 80 đoạn qua ấp Tân Long, xã Tân Dương (tỉnh Đồng Tháp) có một xóm nhỏ cứ dịp Tết đến Xuân về lại rực rỡ sắc màu nhờ những hàng rào bằng mai vàng và hoa trang.

Cả xóm trồng hoa trang, mai vàng cho khách tham quan miễn phí

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khoảng 5-6 năm nay, có hơn 10 hộ dân trong xóm dùng hoa trang làm hàng rào trang trí. Nét hay ở chỗ họ canh thời điểm xử lý hoa sao cho nở đúng dịp năm mới khiến ai đi ngang cũng xuýt xoa.

Ông Nguyễn Văn Nhờ (70 tuổi) cho biết, khoảng sân trước nhà và phía bờ sông ông trồng hơn 50 cây hoa trang, trên 20 gốc mai từ vài năm tuổi đến hơn 30 năm tuổi. Theo lời lão nông, trước kia bà con ở đây chuyên trồng hoa trang nhưng do giá cả bấp bênh nên người dân ít bán hoa hơn.

Thời điểm đó có một hộ dân "khởi xướng" tận dụng hoa trang làm hàng rào, nhiều người thấy đẹp đã học theo mô hình này nên mới xuất hiện những hàng rào bằng hoa trang, bên trong rào là hoa mai như hiện tại.

"Ai thấy đẹp ghé ngang xin chụp ảnh, quay phim chúng tôi cũng không lấy tiền. Hàng rào trồng được khen đẹp là thấy vui rồi", ông Nhờ vui vẻ nói.

Ông Cao Văn Tâm (57 tuổi) chia sẻ, để hoa trang và mai nở đúng dịp Tết, nhà vườn phải canh thời điểm lặt lá, xử lý hoa chuẩn xác. Hoa trang sẽ được cắt ngọn từ tháng 9 âm lịch, còn mai vàng thì lặt lá vào 12 đến 15 tháng Chạp.

"So với mai, để hoa trang có hình dạng như hàng rào, dáng thông, tròn thì khá kỳ công, vì phải cắt tỉa sao cho đồng đều như thế mới tương đồng kích cỡ và trổ hoa cùng thời điểm", ông Tâm nói và cho biết hàng rào của ông dài hơn 15m, chiều cao khoảng 0,6m.

Cũng theo ông Tâm, mỗi nhà ở đây sẽ làm hàng rào chiều dài khoảng 10-20m dọc theo tuyến đường. "Tết năm nào cũng có người đến tham quan, chụp ảnh, có người hỏi mua hoa trang nhưng tôi ngại bán vì họ mua số lượng ít, bán đi rồi thay thế cây khác sẽ không đồng đều được, như thế hàng rào sẽ bị xấu", ông Tâm bày tỏ.

Các nhà vườn cho biết hoa trang khá lâu tàn, dịp Tết này có thể trổ đến qua Rằm tháng Giêng.

Hoa trang đa dạng màu sắc như trắng, vàng, hồng, cam trong đó màu đỏ là màu sắc truyền thống, phổ biến, thường được người dân trồng ở sân nhà hoặc ngoài cổng rào.

Xóm nhỏ yên bình trở nên ngập tràn sắc xuân nhờ các hộ dân trồng mai vàng và hoa trang dọc theo con đường làng.