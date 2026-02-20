Dấu ấn kỹ sư Việt trên đại công trường Long Thành

Suốt 3 năm qua, đại công trường sân bay Long Thành quy tụ hàng chục gói thầu, hàng trăm đơn vị thi công cùng hàng nghìn kỹ sư, công nhân, giám sát người Việt tham gia. Quy mô và cường độ thi công liên tục đặt ra yêu cầu cao về tổ chức, kỹ thuật và phối hợp.

Thế hệ trẻ góp sức cho công trình thế kỷ

Trong lực lượng ấy, nhiều kỹ sư trẻ, kể cả những người mới ra trường, đảm nhận trực tiếp các hạng mục quan trọng. Đối mặt với khối lượng công việc lớn và áp lực tiến độ, họ từng bước tích lũy kinh nghiệm, làm việc cùng đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công trường dự án sân bay Long Thành có hàng nghìn kỹ sư trẻ Việt Nam làm việc (Ảnh: Hoàng Bình).

Vừa kiểm tra hệ thống đèn dẫn đường trên đường cất hạ cánh sau khi sân bay Long Thành đón những chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2025, kỹ sư trẻ Nguyễn Hà Minh Hoàng không giấu được xúc động. Với anh, khoảnh khắc sân bay chính thức khai thác là điều hàng triệu người dân Việt Nam chờ đợi bấy lâu.

“Lúc khởi đầu dự án có nhiều ý kiến cho rằng phải rất lâu sân bay Long Thành mới đón máy bay. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm và hăng say làm việc vì một mục tiêu chung, dự án đã hoàn thiện một cách nhanh chóng. Là một kỹ sư đồng hành cùng dự án hơn 2 năm, tôi rất hạnh phúc và xúc động”, Minh Hoàng bày tỏ.

Cách đây 2 năm, chàng cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật hàng không, trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TPHCM) may mắn được trúng tuyển và vào làm tại dự án sân bay Long Thành.

“Lúc mới vào làm, tôi có cảm giác choáng ngợp, vì mảng công việc phụ trách có khối lượng tài liệu lớn, bên cạnh là các văn bản pháp luật, quy định, tiêu chuẩn quốc tế kèm theo. Đây là những thứ tôi bắt buộc phải học để có thể tiếp thu tốt được công việc. Dù khó khăn, nhưng có sự động viên, dẫn dắt của lãnh đạo, đồng nghiệp, cộng với niềm đam mê ngành hàng không, tôi tiến bộ từng ngày và theo kịp với nhịp độ công việc”, Minh Hoàng chia sẻ.

Chàng kỹ sư trẻ cũng nhớ lại kỷ niệm nhiều lần lạc đường giữa đại công trường rộng lớn. Minh Hoàng kể, sau một thời gian nghiên cứu tài liệu, nhìn sân bay "trên giấy" cứ nghĩ mình nắm được hết đường đi lối lại. Thế mà lần đầu ra công trường, bản thân anh bị mất phương hướng.

Kỹ sư điện lạnh Lê Quang Thuận (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng nghiệp tại dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng như Nguyễn Hà Minh Hoàng, kỹ sư điện lạnh Lê Quang Thuận (28 tuổi, Công ty Điện lạnh MTS) cho biết, anh cảm thấy tự hào khi có cơ hội làm việc tại sân bay Long Thành. Thuận, quê miền Trung, đã gắn bó 2 năm với Nhà ga hành khách, phụ trách mảng điện lạnh. Anh nhớ lại những ngày đầu nhận việc, khu vực sân bay còn ngổn ngang đất đỏ; nay công trình đã khang trang và đón những chuyến bay đầu tiên.

“Dù làm việc trong nhà thầu phụ, tôi vẫn thấy vui khi được góp phần vào dự án lớn của đất nước. Khối lượng công việc nhiều, tiến độ gấp, yêu cầu chất lượng cao nên anh em luôn phải nỗ lực. Làm việc tại đây giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau này nếu có dịp bay từ Long Thành, tôi sẽ thấy tự hào vì từng tham gia dự án”, Thuận chia sẻ.

Học hỏi nhiều từ chuyên gia nước ngoài

Giữa không khí thi công khẩn trương, có những câu chuyện lặng thầm nhưng đầy tự hào của lớp kỹ sư trẻ. Với họ, được làm việc tại đại công trường không chỉ giúp trưởng thành trong nghề mà còn mở ra cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp và các chuyên gia hàng đầu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc.

Kỹ sư xây dựng Đặng Văn Chung (32 tuổi, Công ty cổ phần SOL E&C), nhà thầu thi công công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành, đã có 8 năm làm việc trong ngành xây dựng dân dụng nhưng công trình nhà ga hành khách là dự án đặc biệt khi lần đầu anh cùng đồng nghiệp xây dựng nhà ga sân bay.

Kỹ sư Đặng Văn Chung tại dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Chàng kỹ sư, cựu sinh viên Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TPHCM), nhớ lại những ngày đầu nhận việc với nhiều cảm xúc đan xen: áp lực, hồi hộp nhưng cũng đầy tự hào. Đặng Văn Chung thừa nhận khi đó anh chưa có nhiều kinh nghiệm thi công nhà ga sân bay. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc trong guồng quay dồn dập của công trường, cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp, kỹ sư quê Gia Lai dần tự tin hơn.

“Tiến độ dự án rất gấp, các kỹ sư trực tiếp giám sát nhà ga hành khách chịu áp lực lớn khi phải bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng. Thi công nhà ga đòi hỏi nhiều phương thức và công nghệ phức tạp, cần sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt, tại sân bay Long Thành, hệ thống tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật rất cao”, Chung chia sẻ.

Cũng theo Đặng Văn Chung, thuận lợi lớn nhất của bản thân là được các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ nhiều. Các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ đã làm qua nhiều dự án sân bay, công tác thi công, giám sát và quản trị tiến độ, chất lượng tốt. Anh em kỹ sư Việt Nam học được nhiều từ các chuyên gia nước ngoài.

Cũng từng có kinh nghiệm làm nhiều dự án dân dụng, kỹ sư Nguyễn Trung Anh (Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 - CC1) cũng có cảm xúc vinh dự khi được làm việc tại dự án lớn của đất nước. Làm việc hằng ngày trong lòng sân bay Long Thành, Nguyễn Trung Anh ý thức được sự đặc biệt cũng như tầm quan trọng của dự án, qua đó không nề hà khối lượng đầu việc cần xử lý nhiều hơn trong giai đoạn nước rút.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành ngày 15/12/2025 (Ảnh: Hoàng Bình).

Anh chia sẻ, bản thân cảm thấy may mắn khi công việc mang đến cơ hội được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp và bài bản, nơi anh nhanh chóng hòa nhập. Ở vị trí kỹ sư xây dựng, anh có cơ hội trải nghiệm, làm việc và học hỏi nhiều từ các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài.

“Đây là dự án mang tính biểu tượng quốc gia và bản thân tôi luôn trân trọng cơ hội tham gia. Tôi tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo ngân sách an toàn, chất lượng. Trong vai trò là một người dân Việt Nam, tôi càng thấu hiểu trách nhiệm giúp cho thế hệ mai sau có một đại công trình đáng để tự hào”, anh Nguyễn Trung Anh nhấn mạnh.

Sân bay Long Thành không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước mà còn là niềm mong đợi của người dân về hình hài của một sân bay hiện đại, mang tầm vóc quốc tế. Không dễ để mọi người có cơ hội thi công, chứng kiến đại công trường từ những khối bê tông thô sơ… hiện lên từng ngày với tầm vóc lớn lao, quy mô quốc tế như vậy. Cuộc đời người làm xây dựng không có nhiều thời điểm rực rỡ như thế.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Vào cao điểm thi công kết cấu nhà ga hành khách, công trường gần như "không ngủ". Dù ban ngày hay đêm khuya, tiếng máy móc, cần cẩu, xe bê tông vẫn liên tục vận hành, phản ánh nhịp độ khẩn trương của một dự án trọng điểm. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ. Phía sau những khối bê tông, sắt thép và thiết bị là nỗ lực bền bỉ của hàng chục nghìn con người đến từ khắp mọi miền đất nước.