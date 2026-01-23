Cư dân chung cư ở Hà Nội bất an vì loạt ô tô bị bẻ gương và cần gạt mưa

Phản ánh đến báo Dân trí, cư dân sinh sống tại chung cư Gemek 1 (xã An Khánh, Hà Nội) cho biết, rất bức xúc khi phát hiện nhiều ô tô đỗ dưới chân toà nhà bị bẻ gương, cần gạt mưa.

Kẻ gian không lấy các thiết bị này mà dường như cố tình làm cho linh kiện bị hư hỏng để chủ xe không thể sử dụng.

6h30 ngày 15/1, chị Th. (sống ở chung cư Gemek 1, xã An Khánh, Hà Nội) ra bãi đỗ xe cách nhà 200m, lấy ô tô để chở con đi học như thường lệ.

Ngồi vào ghế lái, người phụ nữ phát hiện dấu hiệu bất thường, cần gạt mưa bị bẻ cong, không thể hoạt động.

"Tôi phát hiện gương bên phải bị bẻ khiến tai gương gãy hoàn toàn. Đây không phải lần đầu tiên xe tôi bị phá hoại như thế này", chị Th. nói.

Gương bị bẻ gãy sau một đêm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi đưa con đến trường, nữ cư dân phát hiện nhiều tài xế khác sống cùng toà chung cư cũng bức xúc về việc bị bẻ cần gạt mưa. Vì vậy, mọi người quyết định trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Chuyển về toà nhà Gemek 1 sinh sống đã 10 năm, thời điểm chị Th. mua ô tô, toàn bộ vị trí đỗ xe trong hầm đã kín chỗ. Gia đình buộc phải để ở bãi đất ở phía trước chung cư. Một thời gian sau, không gian này bị thu hồi để làm công viên cây xanh.

Một năm qua, nữ tài xế phải đỗ ô tô ở một tuyến đường nội khu (chưa có người ở) nằm cách chung cư khoảng 200m. Nhiều hộ dân trong chung cư Gemek 1 cũng lựa chọn để xe ở đây rồi đi bộ về nhà.

Gần lối vào con đường này là dãy nhà liền kề quay mặt ra đường Hoàng Tùng (đường Lê Trọng Tấn kéo dài) - nơi có một số quán karaoke, cơ sở kinh doanh khách sạn hoạt động.

Thời gian gần đây, khu vực này trở nên đông đúc, lượng xe của người lạ tìm đến cũng ngày một nhiều. Chị Th. không khỏi lo lắng về tài sản của mình nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực đỗ xe này không có mái che, một bên là dãy biệt thự chưa có người ở, phía đối diện là khu đất quây rào tôn chờ xây dự án. Các cư dân toà nhà tận dụng để ô tô kín hai bên vỉa hè, kéo dài 200m. Thời điểm ghi nhận, khu vực này không có biển cấm đỗ xe.

"Chúng tôi để ở bãi này không mất tiền, không có camera giám sát nên gặp khó khăn trong việc tìm kẻ gian", chị Th. nói.

Theo chị Th., khi đỗ xe ở bãi tạm, sát một số quán hát, chị từng vài lần phát hiện lốp xe bị xì hơi nhưng không rõ lý do.

Ban đầu, chị nghĩ do va chạm, cán đinh trên đường. Sau nhiều lần xe bị xuống hơi, chị cảm thấy bất an khi đỗ phương tiện tại đây. Một số lái xe khác sống cùng khu cũng phát hiện tình trạng tương tự nên chị nghi ngờ đối tượng xấu cố tình thực hiện hành vi phá hoại.

Cần gạt mưa bị bẻ cong khiến tài xế bức xúc (Ảnh: Người dân cung cấp).

"Cách đây không lâu, khi tôi đỗ xe ở đây, nhân viên của một cơ sở kinh doanh quán hát gần đó, đề nghị di chuyển phương tiện để họ đỗ xe cho khách. Dù đây không phải vị trí và không gian thuộc phạm vi của quán nhưng tôi cũng sẵn sàng hợp tác, đỗ xe ở vị trí xa hơn", chị Th. nói.

Người phụ nữ cho biết rất bức xúc trước hành động phá hoại tài sản của kẻ gian và lo lắng trước tình trạng an ninh xung quanh tòa nhà nơi mình sinh sống.

Cũng để ô tô tại bãi xe mà chị Th. đang gửi, anh H. (cư dân toà Gemek 1) bất ngờ khi phát hiện cần gạt mưa đột nhiên bị bẻ gãy sau một đêm.

Theo anh Hiệp, sáng 15/1, trước khi đi làm, anh phát hiện cần gạt mưa ô tô chỉ còn trơ lại tay đòn, phần thanh gạt và lưỡi gạt đã bị bẻ gãy. Thời điểm này, anh còn phát hiện 3 ô tô khác đỗ sát vị trí của mình cũng bị bẻ cần gạt nước mưa.

“Tôi phải đưa xe ra gara, thay mới cần gạt mưa với chi phí 1 triệu đồng”, anh H. nói.

Theo anh H., suốt 4 năm kể từ khi mua ô tô, anh luôn đỗ xe ngoài trời, chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố nào. Thời gian gần đây, một cơ sở kinh doanh quán hát mở cửa gần chỗ để ô tô của nhiều tài xế.

Có thời điểm, bảo vệ của quán chăng dây, giữ chỗ đỗ xe cho khách. Anh H. chủ động đỗ xe xa hơn, không ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

“Xung quanh nơi tôi sinh sống không có bãi đỗ xe nào còn chỗ. Khu vực cư dân tận dụng đỗ xe đều biết ý, tránh không đỗ trước cửa nhà, hay thuộc phạm vi các cơ sở kinh doanh. Trước mắt, tôi và một số tài xế khác dự định lắp hệ thống camera để đảm bảo an toàn tài sản”, anh nói.

Lo lắng về vấn đề an ninh trật tự

Cùng chung nỗi lo lắng, chị Minh - một cư dân của tòa nhà này - cho hay, từ khi các cơ sở kinh doanh giải trí, quán hát hoạt động gần tòa nhà, chị nhận thấy những dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự.

“Tại các quán này xuất hiện nhiều phụ nữ ăn mặc phản cảm, thuê nhà ở trong chung cư lân cận. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường văn hóa lành mạnh của dân cư trong khu vực, ảnh hưởng tới các cháu nhỏ đang trong độ tuổi học tập và phát triển nhân cách… Không chỉ tôi mà nhiều cư dân đã nhiều lần lên tiếng phản ánh”, chị Minh cho hay.

Người phụ nữ này thậm chí đã gửi phản ánh tới ứng dụng Công dân Thủ đô số của Hà Nội và nhận được phản hồi về việc đoàn kiểm tra đã làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Nhiều phụ nữ ăn mặc phản cảm xuất hiện dưới chân toà nhà khiến cư dân nơi đây bất an (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, khi nghe nhiều ô tô bị phá hoại tài sản, chị cảm thấy lo lắng và bất an về tình trạng an ninh quanh tòa nhà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Hồng Đăng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 chung cư Gemek 1 cho hay, cư dân trong tòa nhà thường bày tỏ sự lo lắng về tình hình an ninh khi quanh tòa nhà ngày một đông đúc và xuất hiện nhiều dịch vụ kinh doanh.

“Chúng tôi thường xuyên nắm bắt tình hình, thông tin tới công an khu vực để tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Đăng nói.

Theo ông Đăng, về việc nhiều xe ô tô của người dân bị bẻ cần gạt nước, bẻ gương, ông sẽ thông tin tới công an khu vực để tìm hiểu, xác minh.