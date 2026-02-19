Bà ngoại ở Bắc Ninh dùng cân chia lì xì, mừng tuổi tiền theo túi dịp Tết

Trước khi cùng con cháu ăn bữa trưa ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, mẹ đẻ của chị Nghĩa (sống ở Bắc Ninh) bất ngờ cầm 10 túi nilon đựng đầy tiền lẻ.

Ban đầu, cả gia đình chưa ai hiểu ý định của bà. Vài giây sau, bà mỉm cười nói đó là tiền lì xì dành cho các cháu, chị Nghĩa không khỏi ngạc nhiên.

"Những năm trước, mẹ tôi lì xì bằng phong bao màu đỏ cho từng cháu. Năm nay, bà chuẩn bị tiền lẻ cho vào từng túi nilon để mừng tuổi khiến cả nhà bất ngờ", chị Nghĩa cho biết.

Tiền lẻ được đặt lên cân để chia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video ghi lại cảnh mẹ chị Nghĩa phát lì xì theo túi cho các cháu trong nhà nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều đánh giá sự độc đáo, thú vị của màn mừng tuổi này.

Theo chị Nghĩa, mẹ bán trà đá nên dành dụm được nhiều tiền lẻ. Trước Tết vài ngày, bà đã đưa tiền lẻ đặt lên cân, chia thành từng túi nilon cho các cháu.

"Mỗi túi gồm các tờ tiền 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng... nặng khoảng 300g. Đây đều là các tờ tiền do bà dành dụm được. Tổng số tiền trong mỗi túi khoảng 300.000 đồng", chị Nghĩa nói.

Bà ngoại phát tiền cho các cháu (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi bà đưa các túi nilon phát lì xì, con cháu hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ năm nay cách thức mừng tuổi có sự thay đổi như vậy.

Trước một số ý kiến bày tỏ không hài lòng về việc bà ngoại có lúc ném từ xa cho các cháu, chị Nghĩa cho rằng, gia đình luôn sống vui vẻ và đoàn kết, đầu năm không ai để ý những chi tiết nhỏ này.

"Mọi người đều cảm nhận được sự vui vẻ ngày đầu năm, hoàn toàn không trách bà. Khi đăng video lên mạng xã hội, mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau", chị nói.

Được biết, chị Nghĩa và các chị em khác trong nhà đều lấy chồng gần nhà. Mỗi dịp Tết, sau khi lo công việc bên nhà chồng, chị em và các con rể cùng 10 người cháu lại tề tựu tại nhà bà ngoại để ăn bữa cơm sum họp.

"Cách lì xì năm nay của mẹ tôi gây bất ngờ với con cháu. Nhận xong túi lì xì, các cháu ngồi đếm tạo nên không khí rất vui vẻ", chị Nghĩa bày tỏ.

Theo TS Nguyễn Ánh Hồng – nguyên Trưởng khoa Văn hóa Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho biết tục lì xì đầu năm của người Việt Nam đã có từ hàng trăm năm nay chứ không phải bây giờ mới có.

Chữ lì xì là của người miền Nam Việt Nam gọi còn các cụ xưa chỉ gọi đơn giản là tục mừng tuổi cho trẻ em và người già nhân dịp Tết. Vì vậy phong tục này là phong tục của người Việt. Xuất phát từ khát vọng, trong giao tiếp của người Việt.

Không chỉ tặng lì xì mùng 1 mà cả mùng 2, 3 và thậm chí là trong dịp Tết. Những đồng tiền trong phong bao lì xì được gọi là đồng tiền may mắn, là phúc lộc đầu năm. Bên cạnh đó, lì xì còn mang niềm tin và hy vọng. Những người được nhận lì xì luôn tin rằng mình sẽ có một năm thật nhiều may mắn với khởi đầu tài lộc, sẽ “thuận buồn xuôi gió” cả năm.