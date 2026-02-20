Cận cảnh bộ đồ thờ, sập gụ và trường kỷ trăm năm

Dấu ấn thời gian trên bộ đồ thờ, sập gụ, trường kỷ hơn trăm năm tuổi (Video: Thanh Tùng).

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang lưu giữ một bộ sưu tập đồ thờ, trường kỷ, tủ chè bằng gỗ có tuổi đời hơn trăm năm, còn khá nguyên vẹn.

Ông Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản - Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa, cho biết ngoài những giá trị về văn hóa, nghệ thuật, chạm khắc, việc trưng bày bộ sưu tập còn có ý nghĩa để người dân hiểu được giá trị và không gian thờ cúng xưa.

"Bộ sưu tập được sản xuất vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - mang dấu ấn thời gian về không gian thờ và đời sống sinh hoạt của một gia đình giàu có thời bấy giờ. Dù đã trải qua thời gian, bộ sưu tập vẫn còn khá nguyên vẹn. Đây là một trong những bộ đồ thờ được Bảo tàng Thanh Hóa dày công sưu tầm. Hiện nay, trong đời sống người dân còn khá ít những bộ sưu tập như vậy", ông Dương nói.

Theo ông Dương, giá trị nhất của bộ sưu tập là chiếc Khám thờ - một vật phẩm linh thiêng trong phong tục thờ cúng của người Việt.

Khám thờ có hình dáng như chiếc tủ nhỏ có cửa đóng mở để đặt bài vị hoặc gia phả bên trong. Trên khám thờ thường được chạm khắc công phu với các họa tiết như rồng, phượng, tùng, cúc, trúc, mai.

Bức đại tự bằng gỗ được chạm khắc thủ công với hoa văn, đường nét tinh xảo.

Dù trải qua hơn 100 năm, nhưng các vật dụng trang trí trên bàn thờ còn khá nguyên vẹn.

Cạnh gian thờ, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa sắp xếp một không gian trưng bày phòng tiếp khách với bộ sưu tập sập gụ, tủ chè có niên đại hơn 100 năm.

Tủ chè bằng gỗ với hoa văn được đục thủ công, chạm khắc ngọc trai.

Theo ông Dương, các họa tiết, hoa văn được chạm khắc tinh xảo đã minh chứng cho kỹ thuật và tay nghề rất điêu luyện của những người thợ mộc xưa ở Thanh Hóa.

Ngoài sập gụ, tủ chè, tại không gian phòng khách còn được trưng bày bộ trường kỷ được làm bằng gỗ lim, có niên đại hơn 100 năm. Vào mỗi dịp Tết, tại đây thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh cưới.