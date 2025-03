Ghé thăm nơi "bán" mô hình thu nhỏ của chính bạn

Trải nghiệm làm móc khóa mô phỏng chân dung của chính mình

Trong thời đại mà xu hướng DIY (Do It Yourself - Tự tay làm lấy) lan rộng trong giới trẻ, nhu cầu tự tay sáng tạo những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân ngày càng gia tăng. Trong dòng chảy đó, làm móc khóa mô phỏng chân dung nổi lên như một hoạt động độc đáo dành cho những ai yêu thích nghệ thuật thủ công và đam mê thể hiện phong cách cá nhân.

Hai năm gần đây, từ mô hình xưởng thủ công với các sản phẩm mô phỏng theo yêu cầu, nơi đây đã nắm bắt xu hướng, cho ra mắt mô hình trải nghiệm để khách hàng tự tay tạo nên phiên bản thu nhỏ của chính mình. Mô hình này đã tạo nên "cơn sốt" trong giới trẻ Hà Nội khi chi nhánh đầu tiên được ra mắt vào năm 2023.

Đến với hoạt động này, người trải nghiệm không khỏi bất ngờ khi được chiêm ngưỡng thư viện đồ thủ công với hơn 2.000 mã sản phẩm được chế tác siêu nhỏ. Đó là những chi tiết mô phỏng chân dung con người với đầy đủ các bộ phận như khuôn mặt, chân mày, mái tóc, phụ kiện, trang phục... vô cùng tỉ mỉ.

Không chỉ chiêm ngưỡng, chúng ta được "đi chợ" chọn lựa trong hàng ngàn món đồ được bày bán. Nhiều vị khách không kiềm được sự thích thú khi tìm được chi tiết giống với người mà họ muốn mô phỏng. Từ khuôn mặt trái xoan đến khuôn mặt vuông góc cạnh, cặp chân mày ngang hay chân mày lá liễu, mái tóc dài buộc gọn hay ngắn ngang vai… đều có sẵn tại thư viện. Điều này làm thỏa mãn nhu cầu được lựa chọn, đồng thời đáp ứng mong muốn thể hiện màu sắc cá nhân của các bạn trẻ.

Dù mới ra mắt tại TPHCM, mô hình trải nghiệm này đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Chúng tôi ghé thăm khu trải nghiệm vào một ngày trong tuần, tuy nhiên, không khó để bắt gặp các cặp đôi trẻ tuổi tham gia hoạt động này. Họ cùng nhau chọn các chi tiết, tự tay tạo nên mô hình thu nhỏ mô phỏng chân dung đối phương.

Không chỉ hoạt động trải nghiệm, nơi đây còn thu hút các bạn trẻ khi trưng bày các sản phẩm thủ công mô phỏng những món ăn đặc trưng, những công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam.

Tại đây, trong không gian thoải mái, ấm cúng, khách hàng được trải nghiệm quá trình tự thiết kế, lắp ghép và hoàn thiện mô hình. Những chi tiết nhỏ được các bạn chọn lựa và kết hợp một cách tỉ mỉ, tạo nên sản phẩm mang phong cách riêng.

Chia sẻ về ý tưởng này, chị Nguyễn Hà An - nhà sáng lập mô hình trải nghiệm cho biết: "Thay vì chờ đợi hàng tuần để nhận một sản phẩm handmade từ nghệ nhân, bạn có thể đến đây, chọn lựa các chi tiết và tự tay hoàn thiện một món quà ý nghĩa hay một vật phẩm kỷ niệm cho riêng mình".

Không chỉ dừng lại ở mô hình trải nghiệm, nơi đây còn tập trung hoàn thiện và phát triển những mô hình thu nhỏ được chế tác hoàn toàn thủ công. Có thể nói, đây là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật điêu khắc và hội họa, mang đến các tác phẩm có chiều sâu và độ chân thực cao dù ở tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế.

Các sản phẩm trên không chỉ là những vật phẩm nghệ thuật mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Từ mâm cơm truyền thống, chiếc lồng đèn, mẹt tre mây cho đến những vật dụng đời sống quen thuộc, mỗi mô hình thể hiện tình yêu quê hương và khát vọng đưa nghệ thuật thủ công Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Đừng lo lắng nếu bạn không phải là một người quá khéo léo, bởi hoạt động này phù hợp với tất cả mọi người, bao gồm cả những người không khéo tay nhưng vẫn muốn tự mình làm ra món quà thủ công cho bản thân và người yêu thương.

Trải nghiệm tự tay làm mô hình thu nhỏ mô phỏng chân dung hứa hẹn là cầu nối giữa nghệ thuật thủ công với người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ yêu cái đẹp và giá trị truyền thống.

Gợi ý địa điểm trải nghiệm làm móc khóa mô phỏng chân dung:

Ra đời năm 2015 và bắt đầu hoạt động dưới mô hình xưởng thủ công nhỏ, Veene Studio là thương hiệu quà tặng hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Mô hình trải nghiệm của Veene Studio được ra mắt lần đầu vào năm 2023, chi nhánh thứ hai được khai trương đầu năm 2025, lần lượt tại:

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 4, Lotte Mall - số 683 đường Lạc Long Quân, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chi nhánh TPHCM: Số 38 đường Đặng Tất, quận 1, TPHCM.