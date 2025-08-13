Đang chụp ảnh đám cưới, thanh niên vô tình ghi lại cảnh tai nạn liên hoàn

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy xảy ra trước cổng một đám cưới ở phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mới đây khiến 3 người bị thương. Đáng chú ý, toàn bộ vụ việc vô tình được một nhiếp ảnh gia ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Đoạn clip chỉ 15s nhưng thu hút hơn 10 triệu view sau khi được chủ nhân đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Hồ Minh K. (28 tuổi, chủ nhân đoạn clip) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/8. Trong quá trình quay video và chụp ảnh cho cô dâu tại đám cưới này, anh K. vô tình ghi toàn cảnh vụ việc 3 xe máy va chạm liên hoàn trước cổng rạp cưới.

Trong clip, một người đàn ông đi xe máy khi đến gần khu vực đám cưới thì giảm tốc độ. Một thanh niên khác chạy xe phía sau với tốc độ cao không giữ khoảng cách nên không kịp phanh, tông mạnh vào người đàn ông.

Cú va chạm liên hoàn khiến 3 người đàn ông đi xe máy bị thương (Ảnh: Cắt từ clip).

Đúng lúc đó, một người đàn ông khác đi xe máy từ chiều ngược lại đi tới và không kịp tránh, tông tiếp vào người đàn ông vừa ngã. Người này cũng mất lái và ngã văng ra xa hàng chục mét.

Theo anh K., cú va chạm khiến cả 3 người đàn ông điều khiển xe máy đều bị thương nhẹ. Họ sau đó đều tỉnh táo, đứng lên và tự về.