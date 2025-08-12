Ninh Bình: Cửa hàng ô tô bị tố cố ý làm video nhạy cảm để gây chú ý

Những ngày qua, đoạn video ghi cảnh một chiếc xe sang màu đỏ mang biển số 90 khi lưu thông trên đường, gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Video được một người di chuyển trên chiếc xe khác ghi lại. Theo nội dung từ video, người xem có thể thấy cảnh tượng giống như hành động nhạy cảm của một đôi nam nữ giữa nam tài xế và một phụ nữ ngồi bên cạnh, diễn ra trong chiếc xe sang màu đỏ.

Cảnh tượng trong xe được xác nhận là dàn dựng (Ảnh cắt từ clip).

Người đăng tải video còn có những chú thích ám chỉ việc hai người trên xe có quan hệ bất chính. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người bày tỏ sự phẫn nộ nếu đúng sự thực những gì diễn ra trong đoạn video được mô tả. Nhưng không ít ý kiến cho rằng cần nhờ cơ quan chức năng xác minh làm rõ, liệu đây có phải là video được dàn dựng với mục đích "câu view" nhằm tăng tương tác hay không.

Sáng ngày 12/8, một nam thanh niên tự nhận là người quen của chủ showroom chuyên bán ô tô cũ tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, đã lên tiếng đính chính vụ việc.

Người này cho biết, toàn bộ hình ảnh trong video gây tranh cãi chỉ là cảnh dàn dựng, tạo nội dung. Nam thanh niên thừa nhận đã mượn chiếc xe để "quay clip cho vui".

Nam thanh niên cho biết không nghĩ video nhận được sự chú ý như vậy. Hiện video ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của chủ nhân chiếc xe cũng là chủ của showroom kể trên.

Theo ghi nhận, hiện đoạn video bị gỡ khỏi kênh, nhưng tiếp tục được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng tỏ ra bất bình trước hành vi dàn dựng "nội dung bẩn" để câu tương tác của cửa tiệm bán ô tô cũ. Cùng với đó, nhiều ý kiến bày tỏ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có hình thức xử phạt quyết liệt, mang tính răn đe.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với chủ showroom để hỏi về vụ việc nhưng người này nói lý do bận việc, từ chối trả lời.

Liên quan tới vụ việc, trao đổi nhanh với phóng viên, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở sẽ giao cho phòng ban chuyên môn của sở xác minh thông tin trên.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về hình thức xử lý ra sao, vị lãnh đạo cho biết trước mắt sẽ xác minh các thông tin liên quan để làm rõ.