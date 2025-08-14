Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nguyên nhân lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 6 tăng mạnh 14,8% so với tháng 5, từ 7.062 hồ sơ lên 8.111 hồ sơ.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ Hà Nội) thông tin, tính chung quý II, toàn thành phố có 23.550 người nộp hồ sơ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tăng gấp đôi so với quý I (11.682 hồ sơ).

Người lao động từ 35 tuổi trở lên thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao, phản ánh quá trình tái cấu trúc vẫn đang tác động mạnh mẽ đến cả những lao động có kinh nghiệm. Nguyên nhân thất nghiệp là do doanh nghiệp tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu, chiếm tỷ lệ cao nhất.

Lao động được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí (Ảnh: Thanh Bình).

Bên cạnh đó, một nguyên nhân được bà Liễu chỉ ra là do người lao động hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và không được ký tiếp nữa; hoặc do người lao động không chủ động ký tiếp hợp đồng lao động. Nguyên nhân nữa là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời hạn; người bị xử lý kỷ luật hoặc sa thải.

Lý do người lao động nghỉ việc là chỉ số quan trọng nhất phản ánh sự dịch chuyển của thị trường. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội lý giải đây không chỉ đơn thuần là mất việc.

"Nó có thể xuất phát từ việc người lao động chủ động nghỉ để tìm kiếm cơ hội tốt hơn; áp lực công việc gia tăng sau các đợt tái cấu trúc của công ty; hoặc các trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận cho người lao động nghỉ việc thay vì chính thức sa thải", bà Liễu cho hay.

Về trình độ chuyên môn, người lao động không có bằng cấp chứng chỉ thất nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điều này khẳng định rằng nhóm lao động có kỹ năng thấp là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những thay đổi của thị trường và công nghệ.

Lao động chủ yếu đăng ký học nghề nào?

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, khi người lao động đến Trung tâm nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, họ đều được tư vấn về quyền lợi, đó là ngoài hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp thì được tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề miễn phí.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Thanh Liễu thông tin, 7 tháng đầu năm, trên địa bàn Hà Nội có hơn 42.300 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Số người đăng ký học nghề là 647 người, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Số người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đăng ký học nghề ngày càng nhiều hơn là do trong năm qua, Trung tâm đã thông tin tuyên truyền về việc có 13 nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp phép đào tạo nghề tham gia đào tạo cho người lao động bảo hiểm thất nghiệp.

Vì vậy, người lao động có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề đào tạo hơn.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đăng ký học nghề miễn phí để khởi nghiệp.

Ngoài ra, thực tế nhiều học viên học nghề khởi nghiệp thành công cũng góp phần lan tỏa hiệu quả các khóa đào tạo nghề và người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tin tưởng, đăng ký học nghề nhiều hơn.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, những nghề được người lao động đăng ký học nghề nhiều là kỹ thuật pha chế đồ uống, kỹ thuật chế biến món ăn, tin học văn phòng.

Người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thêm nhiều cơ hội đào tạo nghề (Ảnh: Thanh Bình).

Đối với các trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, nhiều người lao động chọn nghề kế toán doanh nghiệp, lái xe ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật làm bánh...

Thông qua khóa học nghề, những học viên có tay nghề cao và gia đình có điều kiện thì sau khóa học đã khởi nghiệp như mở cửa hàng kinh doanh, quán cà phê... để tự tạo việc làm cho mình, và những người khác. Một số trường hợp thì ứng tuyển vào làm việc ở các nhà hàng, khách sạn, công ty có tuyển ngành nghề phù hợp.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho biết để hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, đơn vị yêu cầu cán bộ, nhân viên tăng cường gặp những nhóm người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp để tư vấn, hỗ trợ, thông tin các phiên giao dịch việc làm để người lao động biết tham gia.