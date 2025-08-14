Xã biên giới không nhận hoa đại hội xin "đổi" quà cho học sinh mồ côi

Sáng 14/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương thống nhất việc đề nghị cơ quan, đơn vị, đại biểu không tặng hoa, quà chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Lốp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để "đổi" thành quà cho học sinh mồ côi.

Theo ông Tuấn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thống nhất chủ trương và giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Lốp triển khai, thực hiện.

Xã biên giới Ia Lốp không nhận hoa, quà chúc mừng đại hội và xin được "đổi" thành quà cho học sinh mồ côi (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Xã chúng tôi là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh, do đó, xã phát động việc thay vì hoa, quà chúc mừng đại hội sẽ được "đổi" thành sách vở, quần áo, balo cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo của xã trước thềm năm học mới, nhằm giúp đỡ các cháu với hoạt động thiết thực", ông Tuấn chia sẻ.

Được biết, đến nay phía xã đã nhận được gần 50 triệu đồng để quy thành những phần quà ý nghĩa cho các học sinh.

Xã Ia Lốp có 43 trường hợp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh rất khó khăn. Toàn xã có hơn 1.800 hộ dân, trong đó có tới hơn 980 hộ nghèo (chiếm 54%), 220 hộ cận nghèo (chiếm hơn 12%).

Thời gian tới, xã Ia Lốp phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2030 xuống dưới 29%, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 5 %/năm trở lên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ia Lốp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tổ chức phiên trù bị vào ngày 14/8 và chính thức đại hội vào ngày 15/8.