PSG làm nên lịch sử sau khi giành Siêu cúp châu Âu

Trận đấu sân vận động Friuli (Udine, Italy), hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 và khép lại 90 phút thi đấu chính thức. Đội bóng thủ đô nước Pháp sau đó giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu, đoạt chiếc cúp thứ 5 trong năm 2025.

Các cầu thủ PSG ăn mừng chức vô địch thứ 5 trong mùa giải 2024-25 (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Luis Enrique đi vào lịch sử bóng đá khi trở thành CLB Pháp đầu tiên vô địch Siêu cúp châu Âu, qua đó củng cố vững chắc vị thế thống trị không chỉ của bóng đá Pháp mà còn trên toàn lục địa.

Trong lịch sử bóng đá Pháp, chỉ có 3 đội từng hai lần lọt vào chung kết Champions League đó là PSG, Reims và Marseille. Tuy nhiên, chỉ có PSG và Marseille được chạm tay vào chiếc cúp “tai voi” danh giá.

Olympique Marseille trở thành đội bóng Pháp đầu tiên vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu vào năm 1993 sau khi đánh bại Milan 1-0 tại trận chung kết.

Sau 32 năm, PSG cũng lên ngôi vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB khi hạ gục một đội bóng thành Milano khác, Inter với tỷ số 5-0, ở trận đấu cuối cùng để bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu 2025 và thầy trò HLV Luis Enrique đã không bỏ lỡ cơ hội này.

Siêu cúp châu Âu là danh hiệu thứ 5 của PSG trong mùa giải 2024-25, khép lại mùa giải thành công nhất lịch sử của CLB sau Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Siêu cúp Pháp và Champions League.

Đối với HLV Enrique, đây là danh hiệu siêu cúp châu Âu thứ 2 của ông. Lần đầu tiên trong màu áo của Barcelona vào năm 2015. Khi đó đội bóng xứ Catalan đã vượt qua Sevilla với tỷ số 5-4 trong một trận đấu kịch tính được định đoạt ở hiệp phụ.

HLV Enrique đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi giúp PSG lần đầu lên ngôi tại Siêu cúp châu Âu (Ảnh: Getty).

Chiến thắng lịch sử của PSG tại siêu cúp châu Âu 2025 không chỉ là sự khẳng định sức mạnh vượt trội của họ ở mùa giải vừa qua, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với bóng đá Pháp. Với chiếc cúp danh giá này, PSG đã trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế.