Băng tan ở Nam Cực để lộ thi thể người đàn ông mất tích 66 năm trước

Dennis Bell rơi xuống một khe băng khi mới 25 tuổi, chỉ vài tuần sau sinh nhật, trong lúc làm việc cho Cơ quan Khảo sát Thuộc địa Quần đảo Falkland (FIDS, nay là Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh - BAS).

Suốt hơn nửa thế kỷ, thi thể ông vẫn chưa được tìm thấy cho đến tháng 1 vừa qua, khi một nhóm nghiên cứu Ba Lan tìm thấy hài cốt gần trạm của họ.

Bên cạnh thi thể là hơn 200 hiện vật, gồm thiết bị vô tuyến, đèn pin, gậy trượt tuyết, đồng hồ đeo tay có khắc chữ, một con dao của Thụy Điển và cán tẩu thuốc. Hài cốt sau đó được chuyển về Quần đảo Falkland (Anh), rồi đưa tới London (Anh) bằng máy bay của Không quân Hoàng gia Anh.

Dennis Bell (bìa phải) mừng Giáng sinh cùng các đồng nghiệp tại trạm vịnh Admiralty năm 1958 (Ảnh: The Guardian).

Kết quả xét nghiệm cho thấy ADN của hài cốt trùng khớp với mẫu của các anh chị em ruột Bell. Em trai Bell - ông David, hiện sống ở Australia - cho biết gia đình chưa quyết định về cách tưởng niệm Bell .

"Khi tôi và chị gái Valerie nhận tin anh Dennis được tìm thấy sau 66 năm, chúng tôi vừa sốc vừa kinh ngạc. Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh, Quỹ Tưởng niệm Nam Cực Anh và nhóm nghiên cứu Ba Lan đã hỗ trợ tận tâm, giúp chúng tôi nguôi ngoai phần nào mất mát sau sự ra đi của người anh tài giỏi", ông David nói.

Năm 1959, chàng trai Dennis Bell thực hiện khảo sát và nghiên cứu địa chất trong chuyến công tác hai năm cùng ba nhà nghiên cứu khác tại vịnh Admiralty - một căn cứ nhỏ của Anh trên đảo King George.

Khi leo lên sông băng Ecology, Bell cùng nhà đo đạc Jeff Stokes băng qua khu vực có khe nứt và tưởng đã an toàn. Tuy nhiên, lớp tuyết sâu và mềm khiến việc di chuyển khó khăn, đàn chó đi theo bắt đầu mệt mỏi. Bell bỏ ván trượt, đi trước để khích lệ đàn chó, thì bất ngờ biến mất. Anh rơi xuống khe băng sâu khoảng 30m.

Khu vực phía trước sông băng Ecology - nơi tìm thấy hài cốt và đồ vật của Dennis Bell (Ảnh: The Guardian).

Stokes gọi xuống và nghe tiếng trả lời. Anh hạ dây thừng để Bell buộc vào thắt lưng, nhưng khi gần lên tới miệng khe, dây tuột khỏi thắt lưng, Bell rơi trở lại. Lần này, không còn tiếng đáp lại.

Stokes quay lại gặp nhà khí tượng Ken Gibson và nhà địa chất Colin Barton, để cùng nhau tìm cách trở lại vị trí nhưng thời tiết xấu khiến họ không thể tiếp cận.

"Có lẽ phải 12 giờ sau chúng tôi mới tìm được chỗ đó và lúc ấy không còn cơ hội sống sót nào cho anh ấy", Gibson kể.

Trước khi gia nhập FIDS năm 1958 với vai trò nhà khí tượng, Bell từng là nhân viên vô tuyến của Không quân Hoàng gia Anh. Anh lớn lên ở Harrow, vùng phía Tây Bắc London.

Nhắc đến anh trai, David nghẹn ngào kể lại: "Dennis là con cả trong ba anh em và là anh hùng của tôi. Anh có thể làm đủ thứ, từng tự chế một chiếc radio và kiên nhẫn nghe Morse (hệ thống mã hóa ký tự được dùng trong viễn thông để mã hóa văn bản) hàng giờ. Anh yêu hoạt động hướng đạo, sân khấu và ăn uống".

Trạm vịnh Admiralty - nơi Dennis Bell làm việc - được chụp vào năm 1951 (Ảnh: The Guardian).

Giáo sư Jane Francis - Giám đốc BAS - cho rằng: "Việc xác nhận thi thể tìm thấy ở sông băng Ecology là của Dennis Bell là một khoảnh khắc vừa xúc động vừa sâu sắc. Ông là một trong những con người quả cảm đóng góp cho công cuộc nghiên cứu, khám phá Nam Cực trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt".

Rod Rhys Jones - Chủ tịch Quỹ Tưởng niệm Nam Cực Anh - nói: "Phát hiện này nhắc chúng ta về cái giá của khoa học ở Nam Cực trong thời kỳ giao thông và liên lạc còn hạn chế. Nhiều người mất tích vĩnh viễn, vì thế việc tìm thấy Dennis là điều vô cùng đáng ghi nhớ".