HLV Enrique: "PSG không xứng đáng giành Siêu cúp châu Âu"

Rạng sáng 14/8, ở trận tranh Siêu cúp diễn ra tại sân Friuli (Ý), PSG bị Tottenahm dẫn 2-0 cho tới phút 85, nhà đội đương kim vô địch Champions League đã vùng lên ở cuối trận hòa san hòa 2-2 trước khi hết giờ, sau đó giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu.

HLV Luis Enrique nhấn mạnh sự khác biệt về thể lực giữa hai đội, PSG chỉ mới trở lại tập luyện vài ngày sau khi lọt vào chung kết Club World Cup tháng trước.

Tottenham chơi hay hơn PSG trong 85 phút tại trận tranh Siêu cúp châu Âu (Ảnh: Getty).

“Trong 80 phút, chúng tôi không xứng đáng với điều đó. Tôi nghĩ Tottenham xứng đáng giành chiến thắng vì họ có phong độ tốt, đã tập luyện trong sáu tuần và đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi chỉ mới tập luyện được sáu ngày nhưng đôi khi bóng đá không công bằng. Tôi phải nói rằng chúng tôi đã rất may mắn trong 10 phút cuối cùng khi ghi được hai bàn thắng", Luis Enrique chia sẻ với TNT Sports.

Lee Kang In nhen nhóm hy vọng cho PSG với cú sút mạnh vào góc thấp, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 85. Sau đó, cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 4, đưa trận đấu về tỷ số 2-2.

Ngay cả khi đó, Tottenham vẫn có cơ hội lớn khi dẫn trước 2-0 trong loạt luân lưu sau cú sút hỏng đầu tiên của Vitinha cho PSG. Tuy nhiên, Micky van de Ven và Mathys Tel đã đá hỏng phạt đền, tạo điều kiện cho PSG ghi liên tiếp bốn quả, trong đó có bàn thắng quyết định của Mendes.

“Các cầu thủ của tôi vẫn giữ vững niềm tin cho đến phút cuối cùng, giống như những người ủng hộ chúng tôi”, Luis Enrique nói.

Enrique ăn mừng chiến thắng của PSG (Ảnh: Getty).

Đây là màn ra mắt đầy ấn tượng của Lucas Chevalier, thủ môn vừa chuyển đến từ Lille và trở thành lựa chọn số một tại PSG thay thế Gianluigi Donnarumma. Chevalier không may mắn khi để Tottenham mở tỷ số ở phút 39, khi cú sút của Joao Palhinha đập xà ngang và Van de Ven nhanh chóng đá bồi. Anh cũng phải chịu trách nhiệm cho bàn thua thứ hai sau khi không thể cản phá cú đánh đầu của đội trưởng mới được bổ nhiệm của Tottenham, Cristian Romero, ở phút 48.

Tuy nhiên, Chevalier đã khép lại buổi tối bằng pha cản phá thành công quả phạt đền của Van de Ven trong loạt luân lưu, một cuộc chiến trực tiếp mà Donnarumma thường tỏa sáng rực rỡ. Donnarumma được cho là đã xem trận đấu từ nhà, sau khi không đến Ý cùng các đồng đội và tuyên bố rời PSG.

“Điều đó cho thấy một cá tính mạnh mẽ, điều rất quan trọng nếu bạn muốn ở lại một câu lạc bộ như PSG, bởi vì áp lực xung quanh chúng tôi rất lớn. Nhưng tôi rất mừng cho cậu ấy vì điều đó cho thấy cá tính lớn", Enrique nói về Chevalier.

Tiền vệ Vitinha của PSG nói thêm: “Đây thực sự là định nghĩa của một đội bóng, bởi vì khi ai đó thất bại, bạn phải giúp đồng đội đứng dậy và chúng tôi vẫn chiến thắng. Điều đó thật đáng kinh ngạc, bởi vì một ngày nào đó, sẽ có người thất bại và sẽ có người đứng lên”.