Đóng BHXH 165.000 đồng/tháng đã có lương hưu 1,4 triệu đồng/tháng

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%-50% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Bà Huệ sinh năm 1968, mới nghỉ việc ở công ty và ở nhà chăm cháu. Tính đến nay, bà Huệ đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 7 năm 2 tháng.

Bà Huệ hỏi: “Tôi muốn tiếp tục đóng BHXH để có thể hưởng lương hưu thì có được không? Tôi muốn đóng một lần cho nhiều năm về sau thì tôi cần đóng như thế nào và đóng bao nhiêu tiền? Nếu được đóng với mức đóng thấp nhất thì lương hưu tôi sẽ nhận được là bao nhiêu? Ngoài lương hưu thì tôi còn được nhận chế độ gì khác không?”.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ quy định của pháp luật về BHXH, bà hoàn toàn có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để có thể hưởng lương hưu.

Bà có thể lựa chọn thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện tại là 1.500.000 đồng/tháng), tương ứng với mức đóng là 330.000 đồng/tháng (22% mức thu nhập).

Người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể như sau:

Như vậy, nếu bà thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ thì bà sẽ đóng là: 165.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 165.000 đồng/tháng).

Nếu bà thuộc hộ cận nghèo thì bà sẽ đóng là: 198.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 132.000 đồng/tháng).

Nếu bà là người dân tộc thiểu số thì bà sẽ đóng là: 231.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 99.000 đồng/tháng).

Nếu bà là người tham gia khác thì bà sẽ đóng là: 264.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 66.000 đồng/tháng).

Bà có thể lựa chọn phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau không quá 5 năm (60 tháng) một lần.

BHXH Việt Nam cho biết: “Người tham gia BHXH tự nguyện đóng 22% thu nhập làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất. Như vậy khi tham gia BHXH tự nguyện, bà được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất. Khi bà đủ điều kiện nhận lương hưu thì bà sẽ được phát thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng chế độ hưu trí”.

Về số tiền lương hưu cụ thể còn tùy thuộc vào tiền lương tháng/mức thu nhập đóng bảo hiểm, quá trình đóng và thời điểm hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, theo ước tính của BHXH Việt Nam, với mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất chỉ 330.000 đồng/tháng nhưng khi đủ điều kiện nghỉ hưu, có 20 năm tham gia BHXH tự nguyện thì lao động nam sẽ được nhận lương hưu khoảng 1,145 triệu đồng (45% mức thu nhập tháng đóng BHXH), lao động nữ được nhận lương hưu dự kiến là 1,399 triệu đồng (55% mức thu nhập tháng đóng BHXH).

Đó là chưa kể với chính sách hỗ trợ mới của ngân sách nhà nước, số tiền đóng BHXH tự nguyện thực tế hằng tháng của người lao động (khi lựa chọn mức đóng thấp nhất) chỉ là 165.000 đồng đến 264.000 đồng.

Ở một số tỉnh thành, ngân sách địa phương còn hỗ trợ thêm mức đóng cho người dân ngoài chính sách chung của nhà nước. Ở các địa phương này, số tiền đóng BHXH tự nguyện hằng tháng của người dân còn thấp hơn mức 165.000 đồng/tháng.