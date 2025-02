Valentine này đi đâu - "Oanh tạc" ngay 3 tọa độ hẹn hò "chất lừ" ở TPHCM

Ba trải nghiệm hẹn hò độc đáo dịp Lễ Tình nhân

Tham dự Workshop làm móc khóa khảm đá

Lễ Tình nhân 14/2 là dịp để các cặp đôi dành thời gian cho nhau, lên kế hoạch cho những buổi hẹn nhằm gắn kết tình cảm. Trước xu hướng "Do it yourself - Tự tay làm lấy", ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn các hoạt động Workshop vẽ tranh, thêu thùa, làm gốm… để biến buổi hẹn hò thành khoảnh khắc thú vị. Làm tranh hay móc khóa bằng khảm đá là một trong những mô hình Workshop không nằm ngoài xu hướng đó.

Là dạng quán cà phê kết hợp Workshop, khi đến với địa điểm này, chúng ta không chỉ được thưởng thức những món ăn, đồ uống ngon miệng, mà còn cho mình những giây phút vui vẻ, thú vị bên người yêu thương.

Tạm gác lại chiếc croissant thơm giòn, ly matcha latte béo ngậy hay tách trà mơ dịu mát, cặp đôi cùng nhau xếp đặt từng viên đá nhỏ, tỉ mỉ làm ra những bức tranh hay móc khóa xinh xắn mang giá trị kỷ niệm đặc biệt.

"Thật vui khi được tự tay làm tranh khảm đá dành tặng cho nhau, chúng mình sẽ xem nó như một vật kỷ niệm đáng nhớ", bạn Hoàng Long và Vân Anh (quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Được biết, làm tranh khảm đá còn có tên là Mosaic, là nghệ thuật ghép các mảnh đá, gạch, thủy tinh nhằm tạo thành các hoa văn, hình ảnh trong trang trí sàn, tường nhà. Mosaic đã ra đời khoảng 3.000 năm TCN, bắt nguồn từ vùng đất Lưỡng Hà cổ đại.

Làm tranh khảm đá là hoạt động thích hợp với những cặp đôi tỉ mỉ, kiên nhẫn, yêu thích sự sáng tạo. Đây là nơi mà mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui trong việc tự tay tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân.

Tòong Teng - Mosaic Cafe Địa chỉ: 412 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM Giờ mở cửa: 8h-21h30 Giá tham khảo: 50.000-100.000 VNĐ

Tự tay kết vòng cho người yêu thương

Workshop "Lọ mọ" của Lili's Summer Beads là một không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn, nơi giúp các cặp đôi có thể tận hưởng không gian riêng tư cùng nhau.

Những hạt cườm lấp lánh với đủ sắc màu được xâu thành nhẫn, vòng tay, vòng cổ, thậm chí cả bông tai hay trâm cài tóc. Mỗi cặp đôi có thể chọn riêng cho mình một thiết kế ưng ý, phối hợp màu sắc theo sở thích để tạo ra món trang sức có một không hai, như chính câu chuyện của họ.

Các cặp đôi có thể tham dự workshop làm vòng tay mọi thời điểm trong ngày, dù buổi sáng hay chiều tối. Bởi đa số các cửa hàng đều mở cửa đến tối muộn.

Tuy nhiên, các cặp đôi cần kiểm tra kỹ giờ mở, đóng cửa của từng cửa hàng để buổi hẹn diễn ra thuận lợi.

Không gian quán tạo sự ấm áp và lãng mạn cho các cặp đôi.

Lili's Summer Beads Địa chỉ: Lầu 3, 35 Lê Thị Riêng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM Giờ mở cửa: 10h-21h Giá tham khảo: 50.000-100.000 VNĐ

Lênh đênh trên Waterbus ngắm thành phố về đêm

Trên con tàu êm ả, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt sông lấp lánh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn khó quên.

Các cặp đôi có thể chọn vị trí ngồi khi đặt vé trên trang web của bến tàu. Vị trí lý tưởng nhất là hàng ghế cuối cùng - nơi tầm nhìn của du khách không bị hạn chế.

Theo nhân viên soát vé tại bến Bạch Đằng, thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm Waterbus là từ 17h-17h30. Lúc này, các cặp đôi có thể ngắm hoàng hôn với nắng chiều và gió mát. Tuy nhiên, buổi tối cũng là thời điểm tốt khi chúng ta được tận hưởng không khí mát mẻ cùng cảnh đêm yên bình.

Nếu không có quá nhiều thời gian, các cặp đôi có thể trải nghiệm các chuyến tàu ngắn trong 30 phút cả lượt đi và về, như chuyến Bạch Đằng - Thanh Đa hay Bạch Đằng - Bình An. Giá vé cho mỗi lượt gồm cả đi và về là 30.000 đồng cho một hành khách.

Cùng ngồi bên nhau ngắm nhìn những ngọn sóng, ánh đèn phía bên bờ và kể cho nhau những câu chuyện vu vơ thường nhật, du khách sẽ cảm nhận được sự bình yên pha lẫn thú vị của trải nghiệm đặc biệt ngay tại trung tâm thành phố.

Cầu Ba Son bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 và TP Thủ Đức là một trong những địa điểm mới mà các bạn trẻ yêu thích.

Trong lúc chờ tàu cập bến, các cặp đôi có thể tranh thủ ghi lại vài khoảnh khắc tại bến tàu - nơi luôn nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng rất riêng.

Saigon Waterbus Địa chỉ: 10B Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM. Giờ mở cửa: 8h-21h30 Giá tham khảo: 15.000 VNĐ/lượt

Dù chọn hoạt động nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và thời gian chất lượng mà bạn dành cho nửa kia. Hy vọng với những gợi ý trên, bạn và người thương sẽ có một ngày Lễ Tình Nhân thật đáng nhớ và ý nghĩa. Chúc các cặp đôi một Valentine tràn đầy yêu thương!