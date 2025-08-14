Quảng bá du lịch Việt Nam qua video giới thiệu vẻ đẹp con người, đất nước

Nhằm thúc đẩy xúc tiến, quảng bá và khẳng định thương hiệu du lịch quốc gia, chiều 13/8 tại Hà Nội, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng các đơn vị liên quan phát động Cuộc thi sáng tạo video/clip Ấn tượng du lịch Việt Nam.

Đây không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là chiến dịch truyền thông quy mô, hướng đến việc đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với du khách quốc tế qua góc nhìn mới mẻ, sáng tạo.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng sự tham gia của các KOL, KOC (người có tầm ảnh hưởng), nghệ sĩ nổi tiếng… để quảng bá du lịch.

Ban tổ chức đặt mục tiêu huy động sức sáng tạo từ cộng đồng, kết hợp hiệu quả nguồn lực nhà nước và xã hội hóa, qua đó tạo nên kho dữ liệu hình ảnh, video phong phú, phục vụ chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, đại diện Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng gay gắt, việc sở hữu những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc và có khả năng lan tỏa nhanh là yếu tố then chốt.

Công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội hiện nay cho phép chúng ta truyền tải hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và dịch vụ du lịch Việt Nam tới hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu người trên toàn cầu chỉ trong thời gian rất ngắn”.

Theo bà Hoàng Lan, khi kết hợp với khả năng truyền cảm hứng của các KOL, KOC, nghệ sĩ nổi tiếng và cộng đồng sáng tạo nội dung, chiến dịch quảng bá sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Với sức sáng tạo của cộng đồng, những góc nhìn độc đáo, mới lạ, chúng tôi tin rằng cuộc thi sẽ mang lại một kho tàng video đặc sắc, phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi mỗi người kể câu chuyện của mình về Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam - một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”, bà Hoàng Lan nhấn mạnh thêm.

Tại sự kiện, ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch nhận định, quảng bá trực tuyến và qua mạng xã hội đang là xu hướng tiếp cận hiệu quả, bổ sung cho các phương thức truyền thống.

“Không chỉ lan tỏa thông tin nhanh chóng, các nền tảng số còn giúp chúng ta đo lường hiệu quả chiến dịch một cách chi tiết từ nhân khẩu học, hành vi người dùng đến cách họ đưa ra quyết định lựa chọn dịch vụ hoặc điểm đến”, ông Hoàng Nam phân tích.

Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích các tác phẩm tập trung vào những chủ đề phù hợp định hướng phát triển du lịch quốc gia như: Di sản văn hóa, sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm du lịch xanh, du lịch sức khỏe, golf…

Ban tổ chức cũng cho biết, cuộc thi sẽ có những quy định về bản quyền tác giả, bản quyền âm nhạc sử dụng trong tác phẩm và không sử dụng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trong các bài dự thi. Những tác phẩm không đoạt giải vẫn có cơ hội được chọn để phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam trên các nền tảng khác nhau.

Lễ ký kết hợp tác truyền thông và tài trợ cho Cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng du lịch Việt Nam” 2025, đánh dấu bước khởi động chiến dịch quảng bá du lịch sáng tạo (Ảnh: Ban tổ chức).

Với thông điệp “Việt Nam - Điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và bền vững”, cuộc thi kỳ vọng thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cả du khách quốc tế. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và sức sáng tạo của con người hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới, nơi mỗi clip, mỗi khoảnh khắc ghi hình đều có thể trở thành “cầu nối” đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Cuộc thi sáng tạo video/clip Ấn tượng du lịch Việt Nam dành cho tất cả công dân Việt Nam (đang sinh sống trong và ngoài nước), người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, và các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

Cuộc thi gồm 2 thể loại: Video ngắn (thời lượng tối đa 60 giây) và video dài (thời lượng tối đa 5 phút). Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được phép gửi tối đa 5 tác phẩm. Mỗi thể loại sẽ có 1 giải Nhất trị giá 58 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 45 triệu đồng/giải, 5 giải Ba trị giá 7,6 triệu đồng/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 5,6 triệu đồng/giải.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 15/8 và kết thúc vào ngày 15/11. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Theo thống kê trong 7 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, con số cao kỷ lục, vượt năm 2019 - thời kỳ hoàng kim của du lịch Việt.