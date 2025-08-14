Phương án phân làn mới trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 14/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhà chức trách cho biết, xuất phát từ đề nghị của C08, sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm đối với hai tuyến cao tốc.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Phương án phân làn mới nhất trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 90km/h.

Các loại xe bị cấm lưu thông: Ô tô tải thông dụng (trừ ô tô bán tải và ô tô tải VAN); Ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); Ô tô chuyên dùng; Ô tô đầu kéo; Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80km/h.

Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm: Ô tô tải thông dụng (trừ ô tô bán tải và ô tô tải VAN); Ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); Ô tô chuyên dùng; Ô tô đầu kéo; Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Phương án phân làn trên cao tốc Ninh Bình - Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Cũng theo C08, trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép lên mặt đường cao tốc tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép, tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 15/8.