Chân dung 2 người Việt dùng săm xe đạp làm phao, cứu 2 trẻ ở Nhật giữa biển

Chiều 11/8, kết thúc 2 ngày cắm trại ở biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản), nhóm 15 thành viên của Mạnh Tuấn và Quốc Đạt men theo bãi cát nhặt vỏ sò.

Trước khi ra về, một số người phát hiện hai trẻ em quốc tịch Nhật Bản chới với giữa biển, cách bờ khoảng 100m. Lập tức Mạnh Tuấn và Quốc Đạt bơi ra ứng cứu, đưa các em vào bờ an toàn.

Hai đứa trẻ bị trôi giữa biển được Mạnh Tuấn và Quốc Đạt ứng cứu kịp thời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành động dũng cảm của hai chàng trai nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, góp phần lan toả hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc.

Dùng săm xe đạp làm phao cứu người

Hai người Việt dùng săm xe làm phao, cứu 2 trẻ em ở Nhật giữa biển (Video: Thành Công - Cẩm Tiên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Mạnh Tuấn bất ngờ khi hành động cứu người được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo anh, trong lúc ngồi trên phao tại một khu vui chơi, hai đứa trẻ bất ngờ bị sóng đẩy ra xa, trôi theo dòng nước.

“Ban đầu, chúng tôi tưởng các cháu đùa nghịch. Ít giây sau, một số người nghe tiếng kêu cứu yếu ớt. Không kịp đắn đo, tôi và Quốc Đạt lập tức lao ra biển ứng cứu”, Mạnh Tuấn kể.

Gió mạnh và sóng lớn khiến việc tiếp cận khó khăn. Lo ngại bị kiệt sức, cả hai trấn an nạn nhân rồi quay vào bờ lấy phao.

“Những chiếc phao thực chất là săm xe đạp được bơm đầy hơi, cả nhóm mang theo để tắm biển. Nhờ đó, tôi có thêm điểm tựa, tránh bị kiệt sức khi đối mặt với sóng”, Mạnh Tuấn nói.

Ở lần tiếp cận thứ hai, gió thổi mạnh khiến việc cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Vượt sóng lớn, chàng trai cố chạm vào phao của nạn nhân nhưng bất thành.

Chiếc săm xe đạp được bơm căng để làm phao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đứng trên bờ, thấy chồng cố gắng xoay xở giữa gió lớn, vợ của Mạnh Tuấn bật khóc. Hàng chục người hồi hộp dõi theo quá trình ứng cứu. Cha mẹ của 2 đứa trẻ đứng ngồi không yên, hoảng loạn, mong không có bất trắc xảy ra với con.

"Trong tình huống cấp bách, tôi quyết định bơi song song để đón đầu hai đứa trẻ rồi giữ chặt phao, phối hợp với Quốc Đạt đưa nạn nhân vào bờ.

Sau khi bị trôi 1km, các nạn nhân rất lo lắng. Cậu bé 5 tuổi run rẩy vì sợ hãi, còn chị gái 8 tuổi cố gắng giữ chặt em trai tránh bị rơi xuống biển", chàng trai người Việt nhớ lại.

Đam mê chạy bộ

Nói về giây phút căng thẳng, Quốc Đạt cho biết, chính tinh thần không bỏ cuộc giúp anh và bạn đồng hành quyết tâm cứu bằng được hai nạn nhân.

“Nếu phao bị lật, hai bé rơi xuống biển, việc cứu hộ sẽ phức tạp hơn. Lúc đó, trong đầu tôi và Tuấn suy nghĩ phải tiếp cận nhanh nhất có thể, quên hết mọi nguy hiểm”, Quốc Đạt chia sẻ.

Trải qua khoảnh khắc sinh tử, cha mẹ của hai cháu bé vỡ oà cảm xúc và nói lời cảm ơn ân nhân khi con được đưa lên bờ an toàn.

Quốc Đạt và Mạnh Tuấn có thể lực tốt nhờ tham gia các giải chạy bộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi làm được việc ý nghĩa nơi đất khách, hy vọng góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản”, Quốc Đạt nói.

Mạnh Tuấn và Quốc Đạt đã làm việc tại Nhật Bản 6 năm, quen nhau từ khi học tiếng. Hiện, cả hai làm chung tại một công ty.

Ngoài công việc, hai chàng trai đều đam mê chạy bộ, thường xuyên tham gia các giải marathon chinh phục cự ly 42km.

"Quá trình tập luyện hàng ngày giúp chúng tôi duy trì được thể lực trong lúc cứu hai đứa trẻ. Với tình huống này, nếu người bơi không thể chống chọi với sóng và gió dễ bị kiệt sức", anh nói thêm.