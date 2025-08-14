Chàng trai đạp xe từ Bắc vào Nam dịp 30/4, giờ lại đi từ Nam ra Bắc đón 2/9

Hai chuyến xuyên Việt nối liền hai đầu đất nước

Lần này, thay vì di chuyển cung đường ven biển như chuyến đi trước, Đào Quang Hà (24 tuổi) chọn băng qua những cung đèo Tây Nguyên hùng vĩ, nơi núi non trùng điệp và cao nguyên lộng gió.

Chàng trai quê Thái Bình chia sẻ, hai hành trình, một ven biển, một xuyên núi, như những nét vẽ nối liền bản đồ hình chữ "S", để anh có thể "ôm trọn đất nước Việt Nam" vào ký ức của mình.

Quang Hà bắt đầu hành trình đạp xe từ TPHCM ra Hà Nội vào ngày 12/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 10/8, Quang Hà bay từ Hà Nội vào TPHCM để chuẩn bị cho chuyến đi. Sáng 12/8, từ Bến Nhà Rồng, anh chính thức bắt đầu hành trình đạp xe xuyên Việt, với đích đến là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Anh xem đây như một hành trình nối liền hai dấu mốc thiêng liêng.

"Bến Nhà Rồng là địa danh gắn với hình ảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Bác ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng lại mang về những thành tựu lớn lao. Điểm khởi hành này mang ý nghĩa rất đặc biệt với tôi", Quang Hà chia sẻ.

Hành trang của chàng trai 24 tuổi vẫn đơn sơ như chuyến đi dịp 30/4: Chiếc xe đạp cũ của ông ngoại gắn lá cờ Tổ quốc đỏ rực phía sau, cùng vài vật dụng thiết yếu.

Trước đó, hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM xem diễu binh của Quang Hà dịp 30/4 từng gây sốt mạng xã hội. Suốt đường đi, anh được nhiều người nhận ra, chờ đón và tiếp sức. Người dân vẫy tay cổ vũ, tặng bánh trái, quà quê, thậm chí cả giỏ xe đầy ắp trái cây.

Hồi 30/4, trong hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM, giỏ xe của Quang Hà lúc nào cũng đầy ắp bánh trái do người dân gửi tặng (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời điểm đó, khi mới bắt đầu hành trình, anh gặp chấn thương nhẹ ở đầu gối, nhưng với ý chí kiên cường và kinh nghiệm từ những chuyến xuyên Việt trước, anh đã vượt qua để tiếp tục. Lần này, chàng trai cho biết đã đảm bảo sức khỏe, thể lực trước khi xuất phát.

15 triệu đồng cho hành trình 19 ngày đạp xe xuyên Việt

Quang Hà cho biết cung đường Tây Nguyên lần này với nhiều đèo dốc được dự báo sẽ khó khăn hơn, nên thời gian di chuyển dự kiến khoảng 19 ngày.

Khác với lần trước, anh lên lịch xuất phát sớm hơn, khoảng 5h-6h sáng mỗi ngày, để tranh thủ quãng đường mát mẻ và có thời gian xử lý những đoạn dốc phải dắt bộ.

Khoảng 19h, anh tìm chỗ nghỉ, ưu tiên nhà nghỉ bình dân để tiết kiệm chi phí. Khi qua những vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, anh sẽ xin lưu trú nhà dân để tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa.

Quang Hà tâm sự, mùa mưa ở Tây Nguyên với những cơn mưa bất chợt, ào xuống dữ dội rồi dai dẳng, vẫn là nỗi lo lớn nhất. Không chỉ vậy, đường đèo trơn trượt khiến việc đạp xe thêm gian nan.

Tuy vậy, anh tin rằng với quyết tâm và kinh nghiệm từ chuyến đi trước, mình sẽ vượt qua thử thách, hoàn thành cung đường đúng kế hoạch và mang về một hành trình đáng nhớ trong mùa lễ hội lớn của đất nước.

"Sau hiệu ứng tích cực từ chuyến đi dịp 30/4, tôi muốn tiếp tục lan tỏa niềm vui trong dịp lễ lớn và thử thách giới hạn của bản thân. Tây Nguyên hùng vĩ, nhiều đèo dốc, nhưng tôi tin mình sẽ về Hà Nội đúng dịp 2/9", Quang Hà nói.

Dù phải một mình chinh phục chặng đường dài, Quang Hà không hề đơn độc. Phía sau anh luôn là sự động viên, khích lệ từ gia đình, bạn bè và đông đảo người theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi tin nhắn chúc mừng, mỗi bình luận cổ vũ đều trở thành nguồn năng lượng giúp anh thêm quyết tâm.

Chiếc xe đạp cũ của ông ngoại là bạn đồng hành cùng Quang Hà trong 2 hành trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lợi thế của công việc sáng tạo nội dung giúp anh có thể chủ động sắp xếp thời gian, vừa thực hiện hành trình vừa chia sẻ câu chuyện trên các nền tảng. Quang Hà dự trù kinh phí khoảng 15 triệu đồng cho toàn bộ chuyến đi, bao gồm ăn ở, sửa chữa xe và các chi phí phát sinh.

Anh vẫn sẽ cập nhật đều đặn hình ảnh, video về hành trình trên TikTok, đồng thời sắp xếp thời gian biểu hợp lý để giữ sức, nhất là những ngày phải vượt đèo dốc hoặc gặp thời tiết khắc nghiệt. Ngày đầu tiên, chàng trai Thái Bình đã đạp khoảng 70km, dừng chân tại Đồng Nai (khu vực tỉnh Bình Phước cũ).

Trước khi đạp xe xuyên Việt, anh cũng từng phượt xuyên Việt bằng xe máy và đi bộ xuyên Việt hơn nửa năm để khám phá cảnh đẹp thiên nhiên cùng những nét văn hóa ấn tượng khắp đất nước.