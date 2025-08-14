Căn hộ hàng hiệu của Sunshine Group tại phía Đông Hà Nội sẽ lên sóng phiên livestream 15/8

Tiếp nối hiệu ứng từ phiên livestream 12/8

Ở phiên livestream 12/8, trải qua ba vòng đặt giá kịch tính, khách hàng Lan Anh đã trở thành chủ nhân mới của căn dinh thự trên không với mức đặt giá 20,9 tỷ đồng, kèm món quà voucher 500 triệu đồng mua nội thất Fendi (Ý) từ Sunshine Group.

Căn hộ thông tầng có diện tích gần 170m², 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view (tầm nhìn) công viên nội khu xanh mát, được “may đo” nội thất xa xỉ tuỳ theo nhu cầu gia chủ và được quản lý vận hành theo chuẩn 5 sao quốc tế. Điểm nhấn của phiên là công thức chiết khấu kép lần đầu được áp dụng: chủ đầu tư giảm trực tiếp 20% từ giá gốc, sau đó tiếp tục giảm thêm 50% trên mức đã chiết khấu, đưa giá khởi điểm xuống còn 12 tỷ đồng - mức xuất phát hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Căn President Sky Villa A2.06-02 được khách hàng Lan Anh chốt thành công với giá 20,9 tỷ đồng, cùng voucher quà tặng trị giá 500 triệu đồng mua nội thất hàng hiệu Fendi (Ý) (Ảnh: CĐT).

Không khí livestream bùng nổ hơn khi khán giả Gen Z Vũ Trần Bảo Long (nhân viên thiết kế nội dung số, sinh năm 1995 tại Hà Nội) trở thành chủ nhân giải thưởng may mắn 200 triệu đồng tiền mặt. Trước đó, một khán giả khác đã được xướng tên nhưng bỏ lỡ cơ hội vì không kịp xác nhận trên màn hình trong 20 giây, khiến hàng chục nghìn người xem tiếc nuối. Phiên NobleGo tối 12/8 khép lại với hơn 330.000 lượt xem trên đa nền tảng.

Noble Crystal Long Bien với Sky Villa bể bơi riêng và vườn cảnh tư gia

Cùng với Noble Palace Long Bien và Sunshine Green Iconic, Noble Crystal Long Bien (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) là dự án thứ 3 mang thương hiệu Sunshine tại Long Biên, khu vực trung tâm của phía Đông Hà Nội. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân golf Long Biên, dự án gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, quy tụ hơn 400 căn hộ Sky Villa với những đặc quyền vượt trội đáp ứng chuẩn sống của tầng lớp thượng lưu, nhất là giới trẻ có gu tận hưởng cuộc sống siêu sang.

Với 100% dinh thự Sky Villa sở hữu sân vườn, bể bơi, sảnh đón, thang máy riêng biệt cũng như tầm view panorama bao quát sân golf và hồ điều hoà, Noble Crystal Long Bien tiên phong thiết lập phong cách sống siêu sang giữa Long Biên (Ảnh: CĐT).

Là Branded Residences (dự án căn hộ hàng hiệu) tiên phong tại khu Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Bien nâng đặc quyền riêng tư lên chuẩn mực: sảnh đón biệt lập theo chuẩn lounge khách sạn 5 sao, hệ thống Face ID nhận diện xuyên suốt từ hầm tới căn hộ, cùng thang máy riêng cho từng căn.

Mỗi căn Sky Villa được bàn giao hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn của các thương hiệu toàn cầu, đồng thời trao cho gia chủ toàn quyền kiến tạo dấu ấn cá nhân với các gói nội thất siêu sang vốn chỉ xuất hiện trong dinh thự của giới siêu giàu, do S-Decoro - thành viên thuộc Sunshine Group - thiết kế và cung cấp.

Noble Crystal Long Bien dự kiến sẽ được quản lý vận hành bởi một thương hiệu 5 sao quốc tế (Ảnh: CĐT).

Hệ tiện ích 5 sao tại Noble Crystal Long Bien được quy hoạch đồng bộ và vận hành theo chuẩn quốc tế, kiến tạo một quần thể sống, nghỉ dưỡng, giải trí đa trải nghiệm: Từ tổ hợp mặt đất với công viên, đường dạo bộ, tới tâm điểm thương mại và tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 3 tầng khối đế… Đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đầu tư hàng loạt tiện ích dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & robotics, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh theo chuẩn khách sạn 5 sao.

Hé lộ phiên 15/8: Sky Villa thông tầng 3 phòng ngủ, diện tích hơn 174m2, giá khởi điểm 13,5 tỷ đồng

Tiếp nối sức nóng, NobleGo ngày 15/8 sẽ lên sóng căn Sky Villa A2.12-09 của Noble Crystal Long Bien, diện tích 174,17m², thiết kế thông tầng với ba phòng ngủ, bể bơi và sân vườn riêng, hướng Đông Nam, view hướng khu đô thị Sài Đồng. Giá khởi điểm vẫn được xác định theo công thức chiết khấu kép, chỉ còn 13,5 tỷ đồng, cùng cơ hội rinh giải thưởng may mắn có tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng cho cả người đặt giá và khán giả đăng ký tài khoản xem trực tiếp trên Noble App.

Căn Sky Villa A2.12-09 sở hữu bể bơi và sân vườn riêng cùng sảnh đón và thang máy riêng biệt, cá nhân hóa nội thất với các gói thiết kế từ thương hiệu xa xỉ (Ảnh: CĐT).

Theo Sunshine Group, với ba phiên đặt giá thành công tiếp theo tính từ phiên ngày 12/8, tập đoàn sẽ trích 1,5 tỷ đồng trao tặng quỹ Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam để xây mới và cải tạo một điểm trường tại Cao Bằng. Tính chung, sau gần 1,5 tháng tổ chức các phiên livestream NobleGo, Sunshine Group đã trích lập tổng cộng 6,5 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu đồng/phiên) để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên trang Fanpage của VTVTimes…

