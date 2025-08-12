Người đàn ông hành hung cô gái ở chung cư không phải là nhân viên VTV

Như Dân trí đã thông tin, tối 9/8, đối tượng Đặng Chí Thành (SN 1994, ở chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) hành hung chị N.T.T. (SN 1997) tại sảnh chờ thang máy khiến người phụ nữ này phải nhập viện.

Ngay sau đó, Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đoạn video ghi lại hành vi của Thành được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng bức xúc.

Những ngày qua, trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin đối tượng hành hung chị T. là nhân viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định, đối tượng Đặng Chí Thành không phải là nhân viên của VTV (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông tin thất thiệt này được cho xuất phát từ hình ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook của nghi phạm. Trong đó, Thành ghi nơi làm việc là VTV - Đài Truyền hình Việt Nam.

Trước thông tin này, trong chương trình "Cuộc sống thường ngày" chiều 11/8, VTV khẳng định: "Người này không phải là cán bộ, công nhân viên của Đài Truyền hình Việt Nam".

Ngoài ra, qua sự việc này, Đài Truyền hình Việt Nam lên tiếng cảnh báo, thời gian gần đây có nhiều đối tượng giả danh làm việc ở các đơn vị của VTV để lừa đảo, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cơ quan này.

"Chúng tôi xin khuyến cáo quý khán giả hãy kiểm tra kỹ thông tin, tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo hoặc bị lợi dụng bôi nhọ cơ quan tổ chức", VTV khuyến cáo.

Liên quan đến vụ việc hành hung xảy ra tại chung cư Sky Central (Hà Nội), ngày 11/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, người nhà cho biết, chị T. vẫn đau đầu, đau tay, tâm lý lo lắng và hoảng sợ sau khi hứng chịu nhiều cú đánh liên tiếp của Thành.

Nguồn cơn của sư việc theo chị T. bắt nguồn từ ngày 4/8. Thời điểm đó, chị T. đưa con xuống sân chơi chung. Thấy con của vợ chồng Thành không thích chơi với con mình, chị chạy lại bế cháu đưa lên căn hộ.

Thành (áo xanh) đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân T. (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo nạn nhân, giữa hai đứa trẻ không xảy ra va chạm, con của cặp vợ chồng kia không bị ngã và bản thân không đánh hay xúc phạm cháu bé. Tuy nhiên, người vợ vẫn yêu cầu phải xin lỗi.

Tối 9/8, khi nạn nhân đưa con xuống sảnh, vợ của nghi phạm tiếp tục yêu cầu chị T. phải xin lỗi và lập tức gọi chồng can thiệp. Sau vài câu tranh cãi, người đàn ông lao vào hành hung không thương tiếc.