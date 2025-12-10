Cứu gần 100 người trong trận lũ lịch sử nhưng không nhận là người hùng

Với thành tích không màng nguy hiểm, dùng ghe lao vào dòng nước lũ cứu người gần 100 người dân trong trận mưa lũ lịch sử, ông Đỗ Ngọc Tăng (43 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) được UBND xã Sơn Hòa đề xuất Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tặng bằng khen.

"Ông Tăng đã nêu gương sáng về lòng dũng cảm khi chủ động ứng cứu gần 100 người dân bị kẹt trong nước lũ đến nơi tránh trú an toàn", bà Lê Thị Bích Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, chia sẻ.

Người bình thường với hành động phi thường

Tối 19/11, trời mưa không ngớt, nước từ sông Ba dâng lên cuồn cuộn chưa từng có ở nhiều thôn, xóm của xã Sơn Hòa khiến nhiều người dân nơi đây không kịp trở tay. Thời điểm này, nhà ông Tăng ở khu vực cao ráo nên không bị ngập nhưng vợ chồng ông nóng ruột khi biết tin nhiều nơi trũng của xã đang bị chìm trong lũ.

Ông Tăng trầm ngâm khi kể về giây phút vượt dòng nước lũ chảy xiết để cứu người (Ảnh: Thúy Diễm).

Đọc tin tức về lượng nước đổ xuống hạ du, cùng lời cầu cứu của nhiều người trên mạng xã hội, trong đó có lời cầu khẩn của một người bạn: "Nhà có 2 con nhỏ, lũ lên nhanh quá, bố mẹ ở xa không về kịp, cứu con tôi với!" khiến vợ chồng ông Tăng quyết định phải rời nhà đi cứu người.

Ông Tăng nhớ lại khoảnh khắc ấy, ông cũng đắn đo vài giây, lỡ khi mình đi cứu người nhưng không thành công, người đời sẽ oán trách. Tuy nhiên, vợ ông là bà Hồ Như Nguyệt (50 tuổi) thúc giục: "Cứu người quan trọng hơn sự phán xét của người khác".

Người đàn ông xuyên đêm chèo ghe cứu gần 100 người dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Hai vợ chồng mặc vội chiếc áo mưa mỏng, tức tốc di chuyển xuống địa điểm bị ngập trong xã, ông Tăng đưa chiếc ghe xuống rồi di chuyển vào dòng nước lũ đang dâng lên.

Người đàn ông liên tục điều khiển ghe giữa dòng nước xiết, đưa người dân bị mắc kẹt ra khu vực an toàn. Ở trên bờ, bà Nguyệt điều khiển xe máy chờ sẵn để chở người dân đến các trường học, nhà văn hóa của xã để tránh lũ.

Nước dâng nhanh, chỉ trong vài giờ đã cao 3-4m, nhiều trụ điện gần như bị nhấn chìm, nước xiết khiến nhiều ca nô bị lật nên ghe của ông Tăng là phương tiện thuận lợi để tiếp cận những căn nhà trong khu vực có địa hình cách trở.

Ngày thường ông Tăng mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá trên sông nước (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Tăng, chiếc ghe di chuyển rất khó khăn khi liên tục vướng vào dây điện và rác, ông không dám nổ máy vì sợ chân vịt bị rác mắc kẹt sẽ gây lật nên kiên trì chèo ghe bằng đôi chân.

“Nước chảy mạnh, dây điện vướng vào chân vịt liên tục, chỉ cần sơ suất là lật ngay. Tôi điều khiển ghe rất khó và chấp nhận di chuyển chậm để đổi lấy sự an toàn", ông Tăng chia sẻ.

Từ tối 19/11 đến rạng sáng hôm sau, ông Tăng liên tục di chuyển ghe giữa dòng nước xiết, cứu được 2 con nhỏ của bạn và hàng chục người khác.

Chiếc ghe cũ là phương tiện giúp ông Tăng cứu sống nhiều người dân bị mắc kẹt, cô lập trong trận mưa lũ lịch sử (Ảnh: Uy Nguyễn).

Về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi ông nhận thông tin: “Có phụ nữ mới sinh con bị mắc kẹt cần cứu gấp". Dù mệt rã rời, nhưng ông lại tức tốc lao xuống thuyền đi trong đêm dù cho đôi chân đã tê cứng và sưng tấy.

Tổng cộng, gần 100 người bị mắc kẹt trong lũ dữ đã được ông Tăng cứu khỏi "lưỡi hái tử thần".

“Ơn nghĩa không quan trọng, cứu được người là vui rồi”

Giữa dòng nước lũ mênh mông, ông Tăng ám ảnh khi chứng kiến cảnh người dân ngồi trên nóc nhà kêu cứu, xung quanh gia súc, gia cầm cùng đồ đạc trôi trong biển nước. “Làm nghề trên sông nước, lũ lớn tôi thấy nhiều rồi nhưng lần này khủng khiếp quá", ông Tăng nhận định.

Vợ chồng ông Tăng vui mừng vì đã giúp được nhiều người trong cơn lũ dữ (Ảnh: Thúy Diễm).

Được ông Tăng giải cứu 2 người con bị kẹt trong lũ, bà Võ Thị Thu Thảo (42 tuổi, trú tại thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa) cho rằng suốt cuộc đời này gia đình bà sẽ không quên ơn nghĩa này.

"Chồng tôi đi làm ăn xa nhà, hôm mưa lũ tôi lại đi TPHCM có công việc, ở nhà chỉ có 2 con nhỏ đang học lớp 9 và lớp 1. Nước lũ dâng đột ngột, cả 2 con ở trên gác gọi cho mẹ khóc vì sợ hãi, tôi phải cầu cứu khắp nơi. Thật may anh Tăng đã có mặt đưa con tôi đến nơi an toàn, gia đình tôi biết ơn anh ấy rất nhiều", bà Thảo bày tỏ.

Sau trận lũ, nhiều gia đình đến tận nhà cảm ơn vợ chồng ông, còn gọi ông Tăng là người hùng, nhưng ông khiêm tốn nói: "Tôi làm nghề mưu sinh trên sông, thấy người dân gặp nạn không thể không cứu. Ơn nghĩa không quan trọng, cứu được người là vui rồi. Tôi không phải anh hùng đâu".

Người đàn ông cho rằng việc cứu người là bình thường và ông không nhận mình là anh hùng (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngồi cạnh chồng, bà Nguyệt ánh mắt tràn ngập niềm vui, tự hào về những việc chồng mình đã làm.

“Tôi rất vui khi chồng mình làm được việc rất ý nghĩa, khi anh ấy chèo ghe trên dòng nước lũ tôi rất lo, sợ anh ấy đuối sức. Thật may mắn những người được cứu đều đã bình an", bà Nguyệt tâm sự.

Câu chuyện của ông Tăng khiến người dân trong xã ai cũng xúc động. Một người đàn ông ít nói, sống giản dị, nhưng trong giờ phút nguy nan đã không ngần ngại, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng của mình giữa dòng lũ để cứu người.