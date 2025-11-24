Vợ vỡ òa khi chồng về sau 18 giờ trú mái nhà, ôm dây điện vượt lũ

Trong những ngày qua, khi cả nước đều hướng về các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lịch sử, nhiều câu chuyện cũng được chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm.

Anh Đào Công Trung (46 tuổi, quê Hội An, thành phố Đà Nẵng) cho biết, trong lúc tham gia cứu hộ tại tỉnh Đắk Lắk, anh đã bắt gặp rất nhiều câu chuyện cảm động, tình huống bất ngờ xảy ra tại vùng lũ.

Khoảnh khắc xúc động người chồng trở về sau 18 giờ mất liên lạc (Ảnh: Trung Đào).

Trong đó, anh Trung nhớ nhất là khoảnh khắc chàng trai là người địa phương xin vào nhóm để phụ giúp cứu hộ, xong chính mình lại trở thành nạn nhân. Nhưng cuối cùng, câu chuyện khép lại bằng cuộc đoàn tụ khiến những người chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Trao đổi với phóng viên, anh Phan Văn Tứ (22 tuổi, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk - một thành viên trong câu chuyện), cho biết khuya 19/11, anh nghe tin gia đình vợ tại thôn Phú Đông, phường Tuy Hòa bị ngập sâu.

Cả đêm đứng ngồi không yên, sáng sớm 20/11 anh tức tốc tìm xuống ứng cứu. Đến nơi, nước dâng cao và chảy xiết, anh Tứ gặp đội cứu hộ đến từ thành phố Đà Nẵng vào.

Vừa lo cho gia đình, vừa thương bà con đang gặp khó trong dòng lũ, dù bản thân không có kinh nghiệm trong việc cứu hộ nhưng anh vẫn xin theo đội để cùng đi vào khu vực nguy hiểm, hỗ trợ đưa người dân và chính gia đình anh ra ngoài.

Đến khoảng 14h ngày 20/11, trong lúc cả nhóm đang vận chuyển thực phẩm và tiếp cận thêm các hộ bị cô lập, xuồng hơi bất ngờ gặp sự cố giữa dòng nước cuồn cuộn.

Trong tích tắc sinh tử, cả 5 người buông xuồng, vội bám vào những tàu lá dừa để thoát khỏi dòng nước xiết, rồi tìm cách đu sang mái một căn nhà dân còn trơ lại giữa biển nước.

Đêm ấy, họ ngồi co mình trên mái nhà lạnh buốt. Xung quanh là bóng đêm đặc quánh, tiếng gió rít từng cơn, nước lũ gầm rú ngay dưới chân. “Ai cũng chỉ biết cầu nước đừng dâng nữa. Chỉ cần lên thêm một chút thôi là không còn chỗ bám”, anh Tứ nhớ lại.

Theo anh Tứ, ở trong bờ, vợ anh là chị Lê Thị Xuân Mai (21 tuổi) không liên lạc được với chồng suốt nhiều giờ. Trong tiếng khóc nghẹn, chị chỉ biết ôm mặt nhìn về phía dòng nước đục ngầu, nơm nớp lo sợ điều tồi tệ nhất có thể ập đến.

Sáng hôm sau (ngày 21/11), khi nước bắt đầu rút, cả 5 người quyết định men theo đường dây điện, đu từng đoạn qua dòng nước xiết để trở vào bờ an toàn.

Khoảnh khắc anh Tứ ngồi tại trạm cứu hộ, vợ anh lao đến ôm chặt, vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn. Cái ôm siết của hai vợ chồng khiến những người xung quanh cũng đỏ hoe mắt vì hạnh phúc. Khoảnh khắc này được đăng lên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Theo anh Tứ, tính từ lúc cả nhóm lên đường đi cứu trợ đến khi trở về là 18 giờ và đây sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời của anh.

Anh Tứ cho hay, đến thời điểm hiện tại, nước đã rút, anh đang cùng các đội thiện nguyện hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ.

Theo ghi nhận, sáng 24/11, nhiều khu vực bị ngập sâu tại khu vực Phú Yên cũ nước đã rút. Từ nhiều tỉnh, thành, hàng trăm chuyến xe chở hàng thiện nguyện, với dòng chữ “hướng về đồng bào miền Trung” nối đuôi nhau chạy về các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk.