Người đàn ông dùng xe ủi cứu hơn 100 người khỏi trận lũ lịch sử ở Bắc Kinh

Theo South China Morning Post, tuần qua, Bắc Kinh và các tỉnh thành lân cận phải hứng chịu trận mưa lớn kéo dài, cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người.

Theo thông tin từ Beijing Daily, mưa ròng rã suốt nhiều giờ, khiến Bắc Kinh phải gánh chịu tới 40% lượng mưa trung bình cả năm. Riêng tại huyện Mật Vân, lượng mưa đo được vượt mốc 300mm, buộc chính quyền phải khẩn cấp sơ tán người dân.

Sáng 28/7, anh Wang Tianyu (35 tuổi) - chủ một công ty xây dựng - bị đánh thức bởi cuộc gọi cầu cứu từ người bạn thân Wang Chong. Wang Chong nhờ Wang Tianyu giúp đỡ những người trong gia đình anh đang bị kẹt trong dòng nước lũ ở một ngôi làng.

Người đàn ông đã lái xe ủi cứu người trong trận lũ (Ảnh: South China Morning Post).

Không chần chừ, Wang Tianyu lập tức lái chiếc xe ủi của công ty đến hiện trường, đón Wang Chong trên đường đi. Khi hai người đến nơi, nước đã dâng cao hơn 1m, nhiều người dân phải trèo lên mái nhà.

Hai người đàn ông vừa lái xe, vừa tìm kiếm người gặp nạn. Họ nâng cần xe, đưa gầu xúc lên cao để người dân trèo vào trong và di chuyển đến nơi an toàn.

Theo lời Wang Tianyu, chiếc xe ủi đã chở hơn 100 người trong suốt hành trình. Mỗi lượt cứu từ 2 đến 10 người, tuỳ theo điều kiện. Họ cũng phối hợp với lực lượng cứu hỏa, dùng xe chuyên dụng chở lính cứu hỏa qua những vùng nước ngập sâu để khảo sát và tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Ở một số điểm, dòng nước chảy xiết khiến lính cứu hỏa không thể vượt qua. Wang Tianyu đã chủ động dùng gầu xe chắn dòng chảy tạm thời, giúp lực lượng cứu hộ có thêm thời gian và cơ hội để tiếp cận người dân.

Wang Tianyu đã dùng xe ủi để đưa người dân đến nơi an toàn (Ảnh: South China Morning Post).

Ông Zang Hui - Trạm trưởng trạm cứu hỏa - cho biết, chiếc xe ủi của Wang Tianyu đã hỗ trợ rất lớn, giúp đội của ông di tản được nhiều người kịp thời.

Wang Tianyu chia sẻ rằng sau cuộc giải cứu, anh mới thực sự cảm thấy sợ, vì nhiều lần chiếc xe ủi suýt bị nước lũ cuốn trôi, thậm chí nước đã tràn vào cabin lái. Anh đã làm việc không nghỉ từ 6h đến 19h hôm đó. Chiếc xe ủi cũng mệt mỏi và hư hại nặng sau một ngày chiến đấu với lũ dữ.

Hành động dũng cảm của Wang Tianyu khiến anh được cộng đồng mạng Trung Quốc tôn vinh là "người hùng xe ủi". Anh Wang Chong - người đồng hành cùng Wang Tianyu trong suốt hành trình - cho biết, tại ngôi làng này còn có ít nhất 15 chiếc xe ủi khác cũng tham gia cứu hộ.

"Lũ lụt tàn nhẫn, nhưng con người thì đầy tình nghĩa", một cư dân mạng viết.