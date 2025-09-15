Vợ sinh con trong 10 phút, chồng đỡ đẻ trên ô tô giữa tắc đường ở Hà Nội

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đỡ đẻ cho vợ trên taxi thu hút lượt tương tác lớn.

Theo đoạn video, ở hàng ghế sau, người chồng dùng khăn lau nước ối và ủ ấm cho đứa trẻ mới sinh với gương mặt xúc động. Sau giây phút lo lắng, anh thở phào, nở nụ cười tươi.

Đoạn video đã nhận được hàng nghìn bình luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ ngưỡng mộ với ông bố dũng cảm và sự tốt bụng của tài xế taxi. Nhiều người gửi lời chúc em bé sẽ khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn.

Anh Huỳnh xúc động xen lẫn lo lắng khi lần đầu tiên đỡ đẻ cho vợ (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Lý Huỳnh (sống ở xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) xác nhận mình là người chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi.

Đây là lần thứ ba vợ anh mang thai, hai lần trước đều khó đẻ. Trong lần khám thai gần nhất, bác sĩ dự kiến thai phụ sinh con vào khoảng ngày 20/9.

Theo anh Huỳnh, khoảng 7h ngày 12/9, vợ anh có triệu chứng đau từng cơn. Nghi bà xã chuyển dạ, người đàn ông vội vàng chuẩn bị đồ đạc, gọi taxi đưa thai phụ đến bệnh viện. Qua cầu Vĩnh Tuy, khi ô tô cách bệnh viện 4km, đường phố bị ùn tắc.

"Trong lúc vợ đau bụng dữ dội, tôi động viên vợ hít thở đều. Khi có dấu hiệu vỡ ối, sợ con bị ngạt, tôi buộc phải đỡ đẻ cho bà xã ngay trên xe.

Trong tích tắc, đầu bé trai nhô ra, sau đó toàn bộ cơ thể từ từ ra ngoài", anh Huỳnh xúc động kể lại.

Được tài xế cho mượn chiếc khăn xanh, anh Huỳnh lau sạch nước ối trên người, mũi, miệng giúp cháu bé hô hấp dễ dàng. Tiếp đó, người đàn ông ủ ấm toàn bộ cơ thể để đứa trẻ ổn định thân nhiệt.

Thời điểm đó, con trai vừa chào đời và vợ thiếp đi về mệt, anh Huỳnh một mình xoay xở bằng bản năng và sự hướng dẫn của nam tài xế tốt bụng.

Nhớ lại khoảnh khắc khẩn cấp trên taxi, người đàn ông cho biết, cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm, chỉ biết cầu mong cho mẹ tròn con vuông. Việc sinh con sớm hơn dự kiến và bé trai chào đời trong tích tắc khiến vợ chồng anh Huỳnh rất bất ngờ.

Anh Huỳnh bất ngờ khi vợ chuyển dạ và sinh con rất nhanh trên ô tô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sau khi được ủ ấm, em bé khóc to, tôi mới dám thở phào và cảm thấy xúc động. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đỡ đẻ trong tình huống khẩn cấp, tôi chưa hết sợ hãi", anh nói.

Khoảng 8h30, bé trai và sản phụ được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Em bé nặng 3,5kg, sức khoẻ bình thường. Hiện, hai mẹ con đã xuất viện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Việt Hưng (tài xế, trú tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) bày tỏ, việc vợ của hành khách sinh con trên xe là kỷ niệm khó quên sau hơn 20 năm cầm lái.

Hôm đó, đoạn đường từ vành đai 2 về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chật kín phương tiện, anh Hưng không thể đi với vận tốc nhanh. Đến gần ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, bé trai đã cất tiếng khóc chào đời.

“Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến một người phụ nữ sinh con trong thời gian rất ngắn. Mọi việc diễn ra trong khoảng 10 phút từ lúc có dấu hiệu vỡ ối”, anh Hưng nhớ lại.

Bé trai chào đời khoẻ mạnh, nặng 3,5kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nam tài xế, trong lúc vợ chồng khách ngồi ở ghế sau tất bật xoay xở, anh chỉ biết tập trung lái xe, hô hoán xin chủ các phương tiện khác nhường đường để sớm đưa sản phụ tới bệnh viện.

“Về kinh nghiệm lau người, ủ ấm cho em bé, tôi biết qua những câu chuyện của chị em phụ nữ trong nhà. Bản thân đã có gia đình và hai con nên có một chút kinh nghiệm”, anh Hưng chia sẻ.

Nam tài xế cho biết, hoàn toàn không suy nghĩ hay có quan niệm mê tín liên quan đến chuyện sinh đẻ trên xe. Thời điểm nguy cấp, bản thân cố gắng và nỗ lực hết sức mình, hỗ trợ trong khả năng giúp đảm bảo an toàn cho sản phụ và em bé.