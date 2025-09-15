Cuộc sống của cô gái được mệnh danh là người khổng lồ và chồng

Theo New York Post, Elisany Da Cruz Silva sinh ra với chứng khổng lồ (Gigantism) - một tình trạng y khoa cực kỳ hiếm gặp, do tuyến yên có khối u tiết ra quá nhiều hormone tăng trưởng. Lượng hormone dư thừa này thúc đẩy sự phát triển của cơ, xương và mô liên kết, khiến chiều cao tăng bất thường.

Căn bệnh khiến người phụ nữ Brazil này khó tìm được bạn đời "ngang tầm mắt". Song, cách đây 8 năm, khi gặp Francinaldo Da Silva Carvalho, cô ngay lập tức cảm thấy có sự gắn kết. Francinaldo cũng cho biết anh đã nhanh chóng phải lòng Elisany.

Elisany cao 2,05m đã kết hôn với Francinaldo cao 1,62m (Ảnh: New York Post).

Hai năm sau, họ kết hôn và chào đón cậu con trai Angelo, nay đã được 3 tuổi. Tuy nhiên, tình yêu của họ không hề dễ dàng, bởi cả hai thường xuyên đối mặt với sự phán xét cả trên mạng lẫn ngoài đời.

"Khi chúng tôi ra ngoài, có thể thấy người ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi và cười khẩy. Dù họ không nói gì, chúng tôi cũng biết họ đánh giá chúng tôi", Elisany chia sẻ.

Cô nói thêm, định kiến của một số người quá nặng nề, khiến cô phải chịu đựng rất nhiều thứ và từng rơi vào trầm cảm. Cô cũng quyết định bỏ ngoài tai những lời nói không hay, không nghĩ gì thêm về sự đánh giá của mọi người.

Không chỉ vậy, ngay cả gia đình hai bên cũng từng lo lắng về mối quan hệ này. Gia đình Francinaldo thừa nhận họ thấy "kỳ lạ" khi hai người hẹn hò vì sự chênh lệch chiều cao. Dì của Francinaldo - bà Socorro - từng nói: "Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài, nhất là khi hai người bảo sẽ dọn về sống chung".

Nhưng khi thấy rõ tình cảm gắn bó của cả hai, ý kiến của bà đã thay đổi. "Tôi thấy thật đẹp khi ba người của gia đình ở bên nhau, hai vợ chồng cùng cậu con trai", bà chia sẻ.

Cặp đôi khẳng định yêu thương nhau, không quan tâm đến sự khác biệt của đối phương (Ảnh: New York Post).

Chiều cao vượt trội không ngăn Elisany theo đuổi những gì cô muốn, dù cả cô và chồng vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách. Bác sĩ từng cảnh báo cô có thể sẽ không bao giờ sinh nở bình thường vì vóc dáng quá khổ và cô cũng từng trải qua nỗi đau khi sảy thai trong lần mang song thai đầu tiên. Nỗi mất mát đó đến nay vẫn còn ám ảnh cô.

Khi biết tin mang thai Angelo - con trai hiện tại của cặp đôi, niềm hạnh phúc lại tràn ngập với gia đình nhỏ và lần sinh nở diễn ra suôn sẻ. Elisany cho biết khoảnh khắc Angelo chào đời là giây phút hạnh phúc nhất trong đời cô.

Hiện tại, Elisany nỗ lực theo đuổi giấc mơ trở thành người mẫu. Chồng cô cũng mong vợ thực hiện được đam mê, thành công trong sự nghiệp người mẫu và cả hai cùng vun đắp tương lai tốt đẹp cho con trai.

"Với tôi, điều quan trọng nhất là gia đình luôn ở bên nhau, không cãi vã và tôi có thể chăm lo tốt nhất cho vợ và con", Francinaldo chia sẻ.

Cặp đôi hiện đã có một con trai (Ảnh: New York Post).

Elisany đồng tình, khẳng định cả hai ở bên nhau là vì "thật sự yêu thương nhau" chứ không chỉ vì đứa con.

Bên cạnh nhiều người phán xét, cũng có không ít người bày tỏ sự ủng hộ cho tình yêu của cặp đôi.

"Cô ấy quá xinh đẹp và rõ ràng họ yêu nhau, tôi không hiểu vì sao mọi người lại coi chênh lệch chiều cao là vấn đề", một người nhận xét.

Một người khác cũng bình luận: "Tôi thấy cô ấy cao thật, nhưng sao điều đó lại khiến mối quan hệ không thể bền vững? Cô ấy đẹp tuyệt vời".