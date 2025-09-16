Trung Quốc: Thi thể nổi ở bể nước chung, nhiều hộ dân dùng nước nhiễm bẩn

Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại quận Văn Sơn (thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc), khi cư dân một tòa chung cư tá hỏa phát hiện thi thể nam giới nổi trong bể chứa nước đặt trên sân thượng.

Nghi ngờ từ mùi nước bất thường

Theo truyền thông Đài Loan, sự việc mới nhất xảy ra vào ngày 11/9 khi một số cư dân tòa nhà ở quận Văn Sơn nhận thấy nguồn nước sinh hoạt có mùi lạ. Họ đã liên hệ đơn vị bảo trì đến kiểm tra và vệ sinh bể nước.

Khi mở nắp, mọi người bàng hoàng phát hiện một thi thể đàn ông đã tử vong nhiều ngày. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy mạnh, với gương mặt biến dạng vì ngâm lâu trong nước.

Phát hiện thi thể trong bồn nước của chung cư (Ảnh: News).

Tòa chung cư hiện có khoảng 40-50 hộ dân sinh sống. Nhiều người lo ngại bản thân và gia đình đã uống phải nguồn nước ô nhiễm trong vòng ít nhất 2 ngày trước khi sự việc bị phát hiện. Điều này khiến cả cộng đồng rơi vào hoảng loạn.

Theo xác minh ban đầu từ phía cảnh sát, nạn nhân là nam giới, không phải cư dân tòa nhà. Do thi thể ngâm trong nước nhiều ngày nên cơ thể đã mục rữa, khiến công tác nhận dạng gặp khó khăn. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu DNA để giám định. Đến ngày 13/9, danh tính được xác định là một người đàn ông họ K., 40 tuổi, sống tại địa phương.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện chiếc thang bên trong bể nước bị gãy. Nhiều khả năng nạn nhân trong lúc trèo lên đã gặp sự cố, rơi xuống bể rồi tử vong do đuối nước. Thời điểm tử vong được ước tính ít nhất từ 2-3 ngày trước khi phát hiện.

Nghi vấn liên quan đến trộm cắp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân từng làm nghề phá dỡ, có tiền án trộm cắp. Camera giám sát ghi lại vào ngày 9/9 cho thấy, ông K. đi bộ từ nhà đến khu chung cư này.

Khi đó tòa nhà đang trong quá trình thi công. Cảnh sát nhận định, không loại trừ khả năng người này có ý định đột nhập để lấy trộm sắt thép, nhưng không may ngã xuống bể nước dẫn đến tử vong.

Đưa thi thể ra ngoài (Ảnh: TVBS).

Hiện phía cảnh sát cũng loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do bị sát hại. Nguyên nhân tử vong và toàn bộ quá trình nạn nhân xuất hiện tại tòa nhà vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Vụ việc khiến nhiều cư dân lo sợ vì nguy cơ đã sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Một số cư dân bày tỏ sự lo lắng bởi trong những ngày qua họ vẫn sử dụng nguồn nước lấy từ bể chứa để sinh hoạt.

Giải thích về lo ngại này, chuyên gia pháp y Cao Đại Thành, một trong những thành viên của tổ công tác cho biết, thi thể khi ngâm trong nước từ 2-3 ngày sẽ bắt đầu phân hủy. Điều này có thể khiến nguồn nước xuất hiện mùi lạ.

Tuy nhiên, đa phần các hộ gia đình đều đun sôi nước trước khi sử dụng. Bởi vậy nguy cơ gây ngộ độc hoặc nhiễm khuẩn là rất thấp. Chuyên gia pháp y cũng khẳng định người dân không cần quá hoảng loạn, dù trải nghiệm này chắc chắn gây ám ảnh.

Trước đó, vào nửa đầu năm nay, tại một khu chung cư khác ở thành phố Đài Bắc, người dân từng phát hiện thi thể cụ ông 77 tuổi mất tích trong bể nước. Lúc đó, hơn 10 hộ dân đã vô tình sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn của thi thể suốt 3 ngày, nhưng không hay biết.