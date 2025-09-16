Kỹ sư trồng vườn "rau lạ" ở sân thượng, giúp vợ tiết kiệm 3 triệu đi chợ

Tận dụng mọi không gian để trồng rau

Từ nhỏ, anh Trần Minh Phúc (42 tuổi, kỹ sư IT ở TPHCM) đã mơ được làm nông dân. Dù rẽ sang nghề lập trình theo mong muốn của gia đình, niềm đam mê cây cối vẫn âm ỉ trong anh.

Hơn 10 năm trước, anh tận dụng ban công 1,5m² và giếng trời nhỏ để trồng rau cho hai bé sinh đôi ăn dặm. Năm 2017, khi có thêm con trai, khu vườn nhỏ ấy thành động lực giúp anh kiên trì gắn bó với việc trồng trọt.

Không gian ban công nhỏ hẹp được anh Phúc biến thành vườn rau đủ loại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban công hẹp được lấp đầy chậu nhựa, thùng xốp với mồng tơi, rau dền, cải kale, xà lách… Anh Phúc còn thử trồng bí đỏ, bí vua và trồng thêm ở khu vực giếng trời nhiều loại như dưa hấu, bí xanh, dưa chuột rắn… Có thời gian, anh tận dụng cả sân thượng của công ty để trồng rau.

Những vườn rau mini đã giúp anh Phúc có nhiều kinh nghiệm từ cách phối trộn đất, bón phân, thụ phấn, hiểu đặc tính từng giống, đến xử lý sâu bệnh, thiết kế chậu để thoát nước mà không làm thấm sàn.

Thế nên, khi về nhà mới ở phường An Hội Đông (TPHCM) với sân thượng 36m², anh đủ tự tin xây dựng một “gia sản xanh” vừa sạch sẽ vừa an toàn cho kết cấu ngôi nhà.

Không ít người khi nhìn thấy khu vườn đủ loại cây trái trên sân thượng của anh Phúc đã bày tỏ sự thán phục, nhưng cũng kèm theo nghi ngại: “Chơi được vài tháng thôi rồi chán”.

Anh Phúc khẳng định, bản thân sẽ còn gắn bó lâu dài với việc trồng trọt bởi đây vừa là sở thích vừa là đam mê của anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bản thân anh Phúc cũng từng nghe nhiều ý kiến tương tự, thậm chí còn có người khuyên anh chỉ nên trồng những loại cây đơn giản, ít tốn công, như ớt, chanh, tắc… để vừa dễ chăm vừa dễ có quả.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phúc cho rằng: “Ớt, chanh, tắc hay rau thơm thì tôi không trồng, vì thứ nhất là ít dùng, thứ hai là ngoài chợ bán đầy, giá lại rẻ. Còn trên sân thượng, tôi muốn ưu tiên những loại rau quả thật sự phục vụ bữa cơm hằng ngày, để vợ đi chợ đỡ vất vả, mà chi phí cũng tiết kiệm hơn nhiều”.

Mỗi tháng tiết kiệm gần 3 triệu tiền chợ

Khu vườn của anh Phúc có nhiều giống cây có tên lạ như khổ qua (mướp đắng) trái tim xanh, mướp táo mỹ nhân, bầu sao, bí vua Hàn Quốc... Anh giải thích, không phải bản thân chạy theo xu hướng hay "ham của lạ", mà đó là sự lựa chọn có tính toán.

"Thay vì trồng bí đỏ thường mất một tháng mới thu hoạch, tôi chọn trồng bí ăn non là bí vua Hàn Quốc. Chỉ cần 8-10 ngày sau khi thụ phấn là mình đã có thể ăn cả quả, khỏi phải gọt vỏ, bỏ hạt rườm rà. Hay khổ qua thường vốn rất đắng, tôi trồng khổ qua trái tim có vị ngọt hậu, ít đắng. Nhờ đó, các con tôi cũng mê món này", anh Phúc chia sẻ.

Bầu sao, bí vua, khổ qua trái tim và mướp táo mỹ nhân trong vườn nhà của anh Phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Phúc cũng lựa chọn dưa chuột Nhật bởi không cần thụ phấn, vẫn cho trái to, giòn, mọng nước. Còn dưa chuột rắn, loại quả có thể dài tới 70-80cm, vừa dễ trồng, kháng bệnh tốt, chỉ một quả cũng đủ cho cả gia đình năm người.

Anh Phúc nói: “Trồng những loại này, vừa dễ chăm, vừa ngon, lại làm cho khu vườn trông sinh động, mỗi lần lên sân thượng là cứ thích ngắm mãi”.

Không chỉ chọn giống cây khác biệt, anh Phúc còn tính toán kỹ trong việc đầu tư. Để dựng cả hệ thống kệ sắt và chậu nhựa, anh chi khoảng 15 triệu đồng, chủ yếu đặt qua sàn thương mại điện tử. Đất trồng tốn khoảng 3 triệu đồng. Phân bón, anh mua một lần 1,5 triệu đồng, đủ dùng trong 3-4 tháng.

Với vườn rau nhà, bữa ăn gia đình anh Phúc không còn phụ thuộc vào chợ hay siêu thị. Chi phí mua rau hầu như bằng không, anh chủ động chuyển số tiền ấy sang mua phân bón hữu cơ.

Ngoài ra, anh tận dụng tối đa nguồn rác hữu cơ trong nhà để ủ thành phân như vỏ chuối, đầu cá, xương cá, lá cây già... Thậm chí, vợ anh còn xin thêm xương cá bỏ đi ở chợ, còn vỏ chuối thì được lấy từ hàng chuối chiên gần nhà. “Mấy thứ đó hoàn toàn miễn phí, mà khi ủ lên lại là nguồn dinh dưỡng cực tốt cho rau”, anh nói.

Những đợt thu hoạch vườn rau sân thượng của anh Phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

So với giá rau ngoài chợ, chi phí đầu tư vườn sân thượng có phần cao hơn nhưng nếu so với giá rau sạch trong siêu thị, anh Phúc khẳng định rau nhà vẫn “rẻ hơn nhiều”. Chưa kể, rau tự trồng thường thơm hơn, mềm hơn, nấu nhanh chín, tiết kiệm cả củi lửa, và quan trọng nhất là an toàn. Nhờ vườn rau nhà, chi phí đi chợ của gia đình anh giảm một nửa, mỗi tháng tiết kiệm gần 3 triệu đồng.

Hàng xóm trầm trồ, mẹ đi đâu cũng khoe

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh Phúc cho rằng chuyện “nhanh chán” hoàn toàn phụ thuộc vào cách mỗi người tiếp cận. Vườn năng suất thấp hay cao, gọn gàng hay bừa bộn, đều là do chủ vườn. Anh nhấn mạnh: “Đừng ôm đồm, đừng trồng lung tung, cũng đừng để phân bừa bãi gây mùi hay làm hỏng sàn, thì cả nhà mới ủng hộ”.

Không chỉ riêng anh Phúc mà cả vợ, mẹ và ba con đều thích thú với khu vườn của gia đình. Hàng xóm nhìn sang cũng trầm trồ, mẹ của anh đi đâu cũng khoe “vườn rau của con trai”. Không gian sân thượng giờ không chỉ để trồng trọt, mà còn trở thành nơi cả nhà quây quần vào cuối tuần, vừa ngắm cây trái, vừa thư giãn.

Không gian sân thượng trở thành nơi quây quần của cả gia đình anh Phúc những khi rảnh rỗi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với những ai chỉ có ban công nhỏ, anh khuyên nên bắt đầu từ những loại dễ trồng như rau muống, mồng tơi, bó xôi, cải ngọt, bẹ xanh.

“Đừng tin hoàn toàn vào đất dinh dưỡng bán sẵn. Phải trộn thêm vỏ trấu, lót phân chuồng, rồi cứ 7-10 ngày lại bón bổ sung thì rau mới đủ sức. Và đừng tiếc tiền mua chậu nhựa chắc chắn, đỡ mất thẩm mỹ và không gây thấm sàn như thùng xốp”, anh nhấn mạnh.

Anh Phúc gọi khu vườn hiện tại là nơi vừa thỏa đam mê, vừa phục vụ nhu cầu thực tế của cả gia đình. Hai phần ba sân thượng dành cho cây trái, một phần ba còn lại đủ đặt bộ bàn ghế. “Tối cuối tuần, cả nhà ngồi thư giãn, ngắm rau trái do chính tay mình chăm, tôi thấy đáng giá vô cùng”, anh Phúc chia sẻ.