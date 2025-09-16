Công an nói về clip nhân viên cửa hàng quần áo bị nam thanh niên “quấy rối”

Chiều 14/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên có lời lẽ được cho là “quấy rối” nữ nhân viên cửa hàng bán quần áo nằm trên đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Hình ảnh nam thanh niên tiến vào gần quầy thu ngân, buông lời tán tỉnh, đến khi nữ nhân viên chỉ tay vào camera an ninh, thanh niên này mới rời đi (Ảnh cắt từ clip).

Đến sáng 16/9, đoạn clip bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người đăng tải clip là tài khoản Facebook Q.S., cũng là chủ cửa hàng quần áo.

Theo nội dung đoạn clip, một nam thanh niên đi vào cửa hàng bán quần áo nam. Nữ nhân viên hỏi: “Anh mua gì đấy?” thì người này đáp: “Không, em thích chị nên em đến đây thôi. Trông chị xinh quá, em không chịu nổi”.

Một lúc sau, nam thanh niên có ý định tiến vào khu vực trong quầy thu ngân, áp sát nơi nữ nhân viên đang ngồi.

Trước hành vi bất thường, nữ nhân viên lập tức đứng dậy, chỉ vào camera an ninh nói: “Anh đi ra ngoài kia, có camera đấy, camera của chồng em ở đây đấy”.

Sau một lúc lưỡng lự, nam thanh niên nói: “Em trêu chị thôi, em về đây” rồi rời khỏi cửa hàng.

Nhiều người đặt ra nghi vấn liệu đoạn clip do tài khoản Q.S. đăng tải có phải là nội dung được dàn dựng nhằm câu view? Bởi ông Q.S. cũng là người có liên quan đến vụ việc showroom ô tô dàn dựng cảnh nhạy cảm trong xe Mercedes để câu view, từng khiến dư luận "tin sái cổ".

Trước nghi vấn này, ông Q.S. đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định, sự việc đã được trình báo lên cơ quan công an. Phía gia đình nam thanh niên cũng đến gặp, gửi lời xin lỗi cửa hàng và nữ nhân viên.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, qua làm việc, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên có lời nói không chuẩn mực với nữ nhân viên cửa hàng bán quần áo đang điều trị bệnh tâm thần và có hồ sơ bệnh án.

Phía gia đình nam thanh niên đã đến xin lỗi nữ nhân viên và được chấp nhận.