Thái Lan: Dừng xe cấp cứu giữa đường, nữ y tá sốc thấy gương mặt nạn nhân

Một nữ y tá ở Thái Lan vừa trải qua cú sốc lớn khi dừng lại giúp đỡ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Điều khiến cô không ngờ nhất, nạn nhân bị mắc kẹt trong chiếc xe bị biến dạng chính là bạn trai của mình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 6/9 trên tuyến cao tốc 347, tỉnh Ayutthaya, miền Trung Thái Lan.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe SUV màu trắng hiệu Mitsubishi được cho là mất lái, lao lên dải phân cách giữa đường rồi đâm thẳng vào cột điện. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ phần bên phải xe bị phá hủy nặng nề. Tài xế 42 tuổi bị mắc kẹt trong đống sắt vụn.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tỉnh Ayutthaya có mặt kịp thời tại hiện trường. Nhân viên cứu hộ sử dụng thiết bị thủy lực để phá cửa suốt 30 phút, giải cứu tài xế.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một tuyến đường cao tốc ở Thái Lan (Ảnh: News).

Đúng lúc này, một nữ y tá khoa cấp cứu của bệnh viện Ayutthaya vừa tan ca và đi ngang qua hiện trường. Thấy tai nạn xảy ra, cô lập tức dừng xe, lao tới hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi đến gần và nhìn rõ gương mặt nạn nhân, cô gái bỗng bật khóc nức nở vì nhận ra người đàn ông đang bị thương nặng chính là bạn trai mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả hai vừa hết ca làm tại bệnh viện và đều rời khỏi chỗ làm. Cả hai di chuyển cách nhau khoảng 5 phút. Nữ y tá lái xe đi sau, còn bạn trai đang trên đường về nhà.

Các nhân chứng cho biết, dù đau đớn tột cùng, nữ y tá vẫn gắng gượng thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) cho bạn trai. Ngay cả khi anh được đưa lên xe cấp cứu và chuyển tới bệnh viện, cô vẫn không ngừng nỗ lực giành giật sự sống cho người mình yêu.

Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, nam tài xế đã không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Thi thể nạn nhân đã được gửi đi khám nghiệm tử thi tại Viện Pháp y thuộc tỉnh Pathum Thani.

Hiện cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sự việc thương tâm được truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin, khiến dư luận nước này bày tỏ sự thương tiếc và đồng cảm sâu sắc.

“Thật khó để tưởng tượng nỗi đau này khủng khiếp đến mức nào. Tôi cầu chúc bạn sẽ được tình yêu của anh ấy tiếp tục soi sáng và che chở”, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ.

“Chấn thương tâm lý sau cú sốc này rất lớn. Tôi cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình gặp tai nạn bên đường, nhưng buộc phải giữ bình tĩnh để xử lý từng việc một. Đến giờ, chỉ cần ngồi sau xe máy thôi tôi cũng thấy lo lắng”, một người dân Thái Lan nhớ lại kỷ niệm đau thương.

“Sự nhân hậu của nữ y tá đã cho anh ấy cơ hội được nhìn thấy bạn trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Anh ấy đã không ra đi một mình. Hãy cố gắng mạnh mẽ để vượt qua mọi việc”, một tài khoản gửi lời động viên.