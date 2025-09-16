Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân sắp có chuyến công tác tại Mỹ

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 24/9.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân (Ảnh: TTXVN).

Hơn 50 năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường.

Trong các giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh đến phá bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế, Việt Nam đều có sự đồng hành, giúp đỡ của Liên Hợp Quốc.

Gần đây nhất, trong giai đoạn ứng phó với đại dịch Covid-19, Liên Hợp Quốc đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam sớm kiểm soát đại dịch và phục hồi kinh tế.

Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79.

Tròn 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (12/7/1995), Việt Nam và Mỹ đã vượt qua những khác biệt lịch sử để trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên nền tảng lòng tin, tôn trọng lẫn nhau và những nỗ lực thực chất của cả hai bên, từ khắc phục hậu quả chiến tranh đến hợp tác kinh tế, giáo dục, quốc phòng và đổi mới sáng tạo...