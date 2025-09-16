Kienlongbank tiên phong áp dụng chuẩn mực an toàn vốn tại Thông tư 14

Từ vượt chuẩn an toàn đến lựa chọn nâng chuẩn sớm

Năm 2025 mở ra giai đoạn mới cho ngành ngân hàng Việt Nam khi yêu cầu về an toàn vốn được nâng lên một tầm cao mới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, ngày 30/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 14 có hiệu lực từ 15/9, lộ trình đến 1/1/2030 yêu cầu các ngân hàng phải tuân thủ đầy đủ.

Đối với phần lớn ngân hàng thương mại, đây là thách thức lớn, đòi hỏi tăng vốn tự có, hoàn thiện quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ và nhân sự. Nhiều ngân hàng sẽ cần hơn 4 năm chuyển tiếp để đáp ứng. Trong khi đó, KienlongBank lựa chọn đi trước, đón đầu xu thế, đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để áp dụng Thông tư 14 ngay khi có hiệu lực.

Trong nhiều năm liền, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của KienlongBank cao hơn quy định tối thiểu 3-4%, minh chứng cho nền tảng vốn vững chắc và chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ, giúp duy trì tăng trưởng hai con số.

Cùng thời điểm này, KienlongBank hoàn tất thủ tục chia cổ tức 60% và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Đây là tín hiệu củng cố niềm tin cổ đông, gia tăng thanh khoản cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư. Hướng tới dấu mốc 30 năm thành lập (27/10/1995 - 27/10/2025), chuỗi thông tin tích cực được kỳ vọng đưa KienlongBank bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nơi an toàn vốn, minh bạch và sức hấp dẫn với nhà đầu tư hội tụ.

Ngay từ năm 2023, KienlongBank khởi động dự án Basel III nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro thanh khoản và vốn theo chuẩn quốc tế. Trong quá trình triển khai, ngân hàng liên tục cập nhật dự thảo Thông tư 14 để điều chỉnh phương pháp luận và hoàn thiện công cụ tính toán vốn theo quy định mới.

Quyết định tiên phong này phản ánh triết lý phát triển bền vững mà KienlongBank theo đuổi: tăng trưởng gắn liền với quản trị rủi ro tiên tiến, gia tăng khả năng chống chịu trước biến động vĩ mô, và sẵn sàng hội nhập sâu với thị trường tài chính quốc tế.

Chuẩn hóa vốn là chiến lược hội nhập, không chỉ là bài toán tuân thủ

Để vận hành hệ thống tính toán vốn theo chuẩn Basel III, ngay từ năm 2023, KienlongBank đã khởi động dự án chiến lược toàn ngân hàng. Ban Dự án Basel III được thành lập, quy tụ chuyên gia từ các khối nghiệp vụ then chốt, kết hợp KPMG để xây dựng phương pháp luận và bộ công cụ tự động tính toán các chỉ số an toàn.

Song song với đó, KienlongBank đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin: chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, xây dựng và kiểm thử thành công công cụ tính vốn tự động. Hệ thống này cho phép ngân hàng giám sát và quản lý các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo chuẩn mực Basel III một cách chính xác, trở thành nền tảng quan trọng để quản trị rủi ro thanh khoản và vốn một cách chủ động.

Đại diện KienlongBank cho biết: “Việc tự động hóa công tác tính vốn giúp chúng tôi rút ngắn thời gian tổng hợp dữ liệu, loại bỏ rủi ro sai sót thủ công và tăng tính chủ động trong việc giám sát CAR. Quan trọng hơn, đây là công cụ hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho ban lãnh đạo, giúp tối ưu hóa danh mục tài sản có rủi ro, bảo đảm ngân hàng luôn duy trì trạng thái an toàn”.

Áp dụng Thông tư 14 trong tính toán tỷ lệ an toàn vốn, KienlongBank không chỉ đáp ứng mà còn chủ động duy trì bộ đệm vốn vượt xa yêu cầu của NHNN, điều đó khẳng định sức mạnh tài chính và nền tảng quản trị rủi ro vững chắc của ngân hàng. Hiện tại, KienlongBank đã sẵn sàng mọi nguồn lực để vận hành theo những chuẩn mực khắt khe nhất, biến tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh nổi trội và khẳng định cam kết phát triển bền vững và tiên phong trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Việc tiên phong đăng ký áp dụng sớm Thông tư 14 thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của KienlongBank: tăng trưởng bền vững gắn liền với quản trị rủi ro hiện đại. Nền tảng vốn an toàn, vững chắc không chỉ mở ra dư địa phát triển, giúp ngân hàng chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, bảo vệ lợi ích của khách hàng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đóng góp thiết thực vào sự ổn định, phát triển bền vững của hệ thống tài chính quốc gia.

Đại diện KienlongBank khẳng định: “Với chiến lược phát triển bền vững, KienlongBank sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và quản trị rủi ro, để luôn sẵn sàng cho những chuẩn mực cao hơn trong tương lai”.