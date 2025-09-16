Tiếp viên kể phút khẩn cấp Bộ trưởng Nga cứu khách trên máy bay đến Hà Nội

17h40 ngày 11/9, chuyến bay VN62 cất cánh từ sân bay ở thủ đô Moscow (Nga) đi Hà Nội. Khởi hành được 2 tiếng, một nam hành khách (55 tuổi, quốc tịch Nga) xuất hiện triệu chứng bất thường về sức khoẻ.

Thời điểm đó, người đàn ông có biểu hiện da xanh, mệt mỏi, vã mồ hôi, yếu sức, chân tay bủn rủn. Qua kiểm tra, chị Bùi Lệ Uyên (Tiếp viên trưởng của Hãng hàng không) nhận thấy, nam hành khách cần sự giúp đỡ y tế khẩn cấp.

Bác sĩ Nga có mặt trên chuyến bay hỏi han tình hình sức khỏe của hành khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi yêu cầu các tiếp viên sẵn sàng sơ cứu cho hành khách, đồng thời phát thông báo qua loa bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh để tìm bác sĩ.

Sau vài giây, 4 người trong đoàn y tế của nước bạn đang trên đường sang Việt Nam đứng dậy, sẵn sàng hỗ trợ", chị Lệ Uyên chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Giây phút căng thẳng trên máy bay

Theo nữ tiếp viên trưởng, chị và các thành viên phi hành đoàn không biết một trong số 4 người cấp cứu cho nam hành khách là Bộ trưởng Y tế Nga. Sau khi về nhà, xem chương trình thời sự, chị nhận ra 2 người trong đó có cuộc họp với ngành y tế Việt Nam.

Ngày 14/9, hãng tin RT của Nga đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cấp cứu cho một hành khách bị tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội. Đó chính là chuyến bay do chị Lệ Uyên làm tiếp viên trưởng.

Theo chị, tìm được bác sĩ, tiếp viên lập tức trải chăn và gối, chuẩn bị một không gian riêng cho khách nằm.

"Đo huyết áp ghi nhận mức 150/90 mmHg, nhóm bác sĩ cùng hội chẩn tại chỗ. Một người lấy 2 viên thuốc trong túi riêng cho khách uống và dùng thêm thuốc trong hộp do hãng chuẩn bị sẵn", chị Uyên cho biết.

Tiếp viên trưởng kể phút Bộ trưởng Y tế Nga cứu hành khách trên máy bay (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Sau 45 phút, nam hành khách dần hồi phục. Tiếp viên trưởng quyết định chuyển hành khách từ hạng ghế phổ thông lên hạng ghế phổ thông đặc biệt giúp anh có không gian nghỉ ngơi.

"Suốt 6 tiếng trước khi hạ cánh, tôi và các tiếp viên thay nhau quan sát, chăm sóc hành khách. Lúc máy bay hạ cánh, người đàn ông tỉnh táo, chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm", nữ tiếp viên trưởng của Hãng hàng không Quốc gia trải lòng.

Nhớ lại giây phút cấp cứu cho nam hành khách, người phụ nữ ấn tượng với sự tận tình, gần gũi và hết lòng của các bác sĩ đến từ Nga. Ngoài ra, chị bày tỏ biết ơn với một nữ hành khách thông thạo tiếng Nga, hỗ trợ phiên dịch trong quá trình trao đổi với bác sĩ.

Nghề tiếp viên và những thử thách

Hơn 20 năm trong nghề tiếp viên, chị Lệ Uyên từng nhiều lần chăm sóc hành khách gặp vấn đề về sức khoẻ trên chuyến bay. Tất cả các trường hợp đều được chị và đồng nghiệp xử trí kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng.

"Tôi thường nói với các tiếp viên, xác định phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lúc khách có dấu hiệu bất thường phải sơ cứu ngay, tránh dẫn đến các tình huống nguy hiểm", chị chia sẻ.

Theo nữ tiếp viên trưởng, tận dụng khoảng "thời gian vàng" để sơ cứu là ưu tiên hàng đầu. Nếu không được can thiệp nhanh chóng, khách có thể lên cơn đau tim hoặc đột quỵ gây nguy hiểm tính mạng.

Chị kể, sau khi trúng tuyển, tất cả các tiếp viên hàng không phải trải qua 5 tháng đào tạo nhiều kỹ năng khác nhau, trong đó có cách sơ cứu.

Hàng năm, các tiếp viên phải tham gia khoá học, thực hành lại một cách nhuần nhuyễn những kỹ năng như: Hồi sức tim phổi, băng bó vết thương...

Tiếp viên trưởng này tiết lộ, trên máy bay có 2 hộp thuốc. Trong đó, một hộp đựng các loại thuốc sơ cứu thông thường, tiếp viên có thể sử dụng. Hộp còn lại chứa các loại thuốc đường tiêm dùng để cấp cứu tim mạch và đột quỵ, chỉ được dùng khi có bác sĩ chỉ định.

Chị Lệ Uyên cho biết, nếu hành khách không thể tiếp tục bay vì vấn đề sức khỏe, phi công phải hạ cánh khẩn cấp là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình làm việc, đối mặt với tình huống hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ, quyết định của tiếp viên trưởng như chị Lệ Uyên rất quan trọng.

Trong chuyến bay nói trên, phi hành đoàn may mắn tìm được bác sĩ trong khoang. Nếu không có bác sĩ, tiếp viên phải vận dụng kiến thức đã được học để sơ cứu kịp thời.

"Nhiều trường hợp, bác sĩ có mặt trên máy bay kết luận hành khách không thể tiếp tục hành trình, chúng tôi phải thông báo gấp với cơ trưởng để hạ cánh khẩn cấp. May mắn trong những năm làm nghề tiếp viên, tôi chưa trải qua tình huống phải hạ cánh ở sân bay thứ ba để đưa khách đi cấp cứu", chị cho biết.

Trong trường hợp cấp cứu cho hành khách người Nga, nhóm tiếp viên duy trì quy trình làm việc 3 người. Trong đó, một người giữ nhiệm vụ liên lạc thông tin, hai người còn lại đảm nhận việc hỗ trợ và giải quyết vấn đề tại chỗ.

"Với quy trình này, chúng tôi phân công 3 người hỗ trợ các bác sĩ và chăm sóc người bệnh, 8 người còn lại phục vụ các hành khách khác, đảm bảo mọi việc không bị gián đoạn trong khoang", chị Lệ Uyên cho biết.