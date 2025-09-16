Cựu HLV U23 Nhật Bản chia tay Hà Nội FC

“Ngày 16/9/2025, sau quá trình làm việc và trao đổi, CLB bóng đá Hà Nội đã quyết định chia tay HLV Makoto Teguramori. CLB bóng đá Hà Nội ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Makoto Teguramori vì những nỗ lực, cống hiến trong suốt thời gian đồng hành cùng đội bóng Thủ đô”, thông báo của CLB Hà Nội.

HLV Makoto Teguramori từ chức không làm nhiều người bất ngờ khi CLB Hà Nội có thành tích rất tệ ở đầu mùa giải 2025-2026. Đội bóng Thủ đô chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, xếp áp chót bảng xếp hạng V-League.

HLV Makoto Teguramori và CLB Hà Nội chia tay nhau (Ảnh: Hà Nội FC).

Còn ở đấu trường Cúp Quốc gia 2025-2026, Hà Nội FC bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đây chính là giọt nước tràn ly khiến đội bóng Thủ đô và HLV Makoto Teguramori nói lời chia tay.

Sau khi chia tay HLV người Nhật Bản, CLB Hà Nội lựa chọn ông Yusuke Adachi - Giám đốc kỹ thuật, tạm quyền dẫn dắt đội bóng chuẩn bị cho vòng 4 V-League diễn ra vào cuối tuần này.

Ông Yusuke Adachi, sinh năm 1961, là chuyên gia người Nhật Bản, được đánh giá cao về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam và bắt đầu gắn bó với đội bóng Thủ đô từ tháng 6.

HLV Makoto Teguramori sinh năm 1967, từng dẫn dắt U23 Nhật Bản vô địch châu Á năm 2016 và giành vé dự Olympic Rio. Sau khi ký hợp đồng với CLB Hà Nội vào tháng 2/2025, ông giúp đội bóng Thủ đô cán đích với thành tích Á quân V-League 2024-2025.

Dù rất được kỳ vọng sẽ cùng CLB Hà Nội chinh phục ngôi vô địch V-League và Cúp Quốc gia, nhưng những gì đang diễn ra khiến nhà cầm quân người Nhật Bản phải rời “ghế nóng”.