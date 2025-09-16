Bảo hiểm MB Life trao thưởng ô tô cho khách hàng quay số may mắn đợt 1

“9 năm Hành trình hạnh phúc - Quay là trúng” của MB Life là chuỗi chương trình tri ân lớn với hơn 60.000 quà tặng hấp dẫn. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập MB Life.

Theo đó, khách hàng khi mua mới hợp đồng bảo hiểm, đóng phí tái tục hoặc khôi phục hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại sẽ có cơ hội tham gia cùng lúc 2 chương trình quay số từ MB Life với các giải thưởng hấp dẫn như xe ô tô Madza CX3, xe máy Honda SH 125i, điện thoại iPhone 16 128Gb và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Đại diện Bảo hiểm MB Life trao giải cho khách hàng trúng thưởng chương trình quay số tháng "9 năm Hành trình hạnh phúc - Rước quà sang" (Ảnh: MB Life).

Chương trình diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9 dành cho các khách hàng của Bảo hiểm MB Life tham gia hợp đồng mới, đóng phí tái tục hoặc khôi phục hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại.

Danh mục sản phẩm bảo hiểm được áp dụng chương trình khuyến mại: An vui trọn đời; Phụ nữ tỏa sáng; Người trụ cột; Toàn gia hạnh phúc; Sống trọn ước mơ; Quẳng gánh âu lo; Sống trọn ước mơ; Chắp cánh ước mơ; An tâm tài chính; Kiến tạo tương lai; Kiến tạo ước mơ; Món quà phú quý; Hành trình hạnh phúc; Vững tương lai; Hành trang tích lũy; Vun dưỡng hiền tài.

Đại diện MB Life cho biết, giải thưởng cao nhất đợt 1 - ô tô Madza CX3 đã thuộc về khách hàng Võ Nguyễn Thanh Tâm (TPHCM).

Ông Bùi Trung Kiên - Tổng giám đốc MB Life phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: MB Life).

Ông Tâm và gia đình đã tham gia mua bảo hiểm của MB Life với mục đích chủ động xây dựng sự an tâm trong cuộc sống. Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp văn minh để chia sẻ rủi ro không lường trước trong cuộc sống. Ông và gia đình cho hay rất bất ngờ khi biết tin mình trúng giải thưởng lớn này.

Thay mặt gia đình, ông Võ Nguyễn Thanh Tâm cảm ơn MB Life đồng hành trong cuộc sống và đã triển khai chương trình “9 năm Hành trình hạnh phúc - Rước quà sang” ý nghĩa.

Bên cạnh giải thưởng ô tô, các giải thưởng giá trị khác cũng đã tìm thấy chủ nhân sau đợt 1 quay thưởng. Danh sách chi tiết các khách hàng may mắn trúng thưởng mỗi đợt sẽ được công bố trên website: mblife.vn và thông báo trực tiếp tới khách hàng. Chương trình quay số trúng thưởng sẽ tiếp tục đến hết ngày 30/9.

Cùng với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro, các giải thưởng ý nghĩa này của MB Life sẽ đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống, cùng lan tỏa tinh thần sống chủ động về tài chính, sức khỏe cho tương lai bền vững.

Lãnh đạo Bảo hiểm MB Life cùng các khách mời tại lễ trao giải Chương trình "9 năm Hành trình hạnh phúc - Rước quà sang" (Ảnh: MB Life).

Tại buổi lễ, ông Bùi Trung Kiên - Tổng giám đốc MB Life chia sẻ, chương trình tri ân “9 năm Hành trình hạnh phúc - Quay là trúng” là lời cảm ơn tới toàn thể khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của công ty trong thời gian qua.

Thông qua chương trình này, MB Life mong muốn thể hiện sự quan tâm và mang đến nhiều quyền lợi hơn nữa với những khách hàng đã và đang đồng hành cùng thương hiệu.

Thành lập từ năm 2016, MB Life là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai Life (Thái Lan). Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường trong nước đã tạo nên vị thế riêng của MB Life trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

MB Life cũng nhận được sự ghi nhận của nhiều tổ chức trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng như “Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín”, giải thưởng “Sao vàng đất Việt”, “Top 10 doanh nghiệp ESG”…