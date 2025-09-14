Hai anh em bị đàn ong bắp cày đốt tử vong: Bé trai 300 vết, bé gái 700 vết

Theo The Paper, hai đứa trẻ vốn sống cùng ông bà, trong khi bố mẹ đi làm công nhân xa nhà tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Hôm xảy ra vụ việc, bà đưa các cháu ra ruộng ngô. Trong lúc bà làm việc, hai anh em chạy sang khu rừng thông gần đó chơi thì bị ong tấn công.

Tiếng kêu cứu đầu tiên được một người dân gần đó nghe thấy. Khi đến gần, người này cũng bị ong đốt nên phải bỏ chạy đi báo tin cho bà của hai đứa trẻ. Bà vội lao đến cứu, bế bé trai ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó quay lại tìm bé gái.

Bé trai 7 tuổi và em gái 2 tuổi bị ong bắp cày đốt tử vong (Ảnh: South China Morning Post).

Khi xe cấp cứu đến, bé gái đã bất tỉnh vì thương tích quá nặng. Bé trai được đưa vào bệnh viện, cấp cứu tại khoa hồi sức, nhưng không qua khỏi và mất vào ngày hôm sau. Người bà cũng phải nằm viện một tuần do bị ong đốt.

Bố mẹ hai bé tức tốc về quê, đau đớn khi biết tin cả hai con đã qua đời. "Hai đứa đều bị ong đốt khắp người. Đầu, tay, chân, lưng, bụng, không chỗ nào là không có vết ong đốt", ông Yang - bố của hai đứa trẻ - nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông.

Giám định pháp y xác nhận bé trai đã bị đốt hơn 300 vết, bé gái bị đốt đến hơn 700 vết.

Theo cơ quan kiểm lâm, loài ong gây ra vụ việc là ong bắp cày chân vàng. Chúng được nuôi bởi một nông dân họ Li. Người này bị tạm giữ một tuần để điều tra tội ngộ sát do cẩu thả, sau đó được tại ngoại nhưng vẫn trong diện điều tra.

Ông Li đã bồi thường 40.000 tệ (khoảng 148 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân và cho biết mình không còn khả năng chi trả thêm.

Ông kể, bản thân đã đầu tư tới 50.000 tệ, nuôi ong bắp cày suốt hai năm để bán nhộng - một đặc sản địa phương. Sau cái chết thương tâm của hai đứa trẻ, ông đã tiêu hủy toàn bộ đàn ong của mình.

Cơ quan lâm nghiệp huyện xác định ông Li không khai báo về đàn ong mình nuôi như quy định địa phương. Ngay sau vụ việc, chính quyền đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các hộ nuôi ong trong khu vực và ban hành lệnh cấm nuôi ong bắp cày chân vàng.