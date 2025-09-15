Bi kịch hành khách duy nhất sống sót sau vụ máy bay rơi làm 260 người chết

Không dám lên máy bay về nhà

Ngày 12/6, máy bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171, khởi hành từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến sân bay Gatwick (London), đã rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh. Trong số những người thiệt mạng có 241 hành khách và phi hành đoàn, 19 người dưới mặt đất.

Chỉ một hành khách sống sót sau thảm kịch. Tuy nhiên đến nay người này vẫn bị sang chấn tâm lý, đang trong quá trình phục hồi.

Nạn nhân vẫn trong quá trình phục hồi tâm lý (Ảnh: News).

Anh Vishwash Kumar Ramesh (công dân Anh, 40 tuổi) là người duy nhất sống sót sau thảm kịch. Anh đang điều trị tại Ấn Độ, tuy nhiên hành trình phục hồi của hành khách này được mô tả là "cuộc chiến đầy gian nan".

Theo tờ The Hindustan Times, Vishwash được đưa vào bệnh viện ngay sau tai nạn với các chấn thương nghiêm trọng vùng ngực, mắt và chân. Tính đến ngày 12/9, anh vẫn chưa thể về nhà ở Anh.

Người vợ (không tiết lộ danh tính) chia sẻ với tờ The Times rằng, gia đình hiện tạm chia đôi. Chị đã trở về Vương quốc Anh cùng con trai nhỏ để bắt đầu năm học mới, trong khi những người thân khác ở lại Ấn Độ để chăm sóc Vishwash.

“Con trai chúng tôi hiểu chuyện. Cháu biết những gì đang xảy ra với bố, nhưng thằng bé vẫn rất nhớ bố", chị nói.

Khi được hỏi về khả năng Vishwash quay lại Anh, chị cho biết hiện chưa thể xác định thời điểm cụ thể, vì anh vẫn trong quá trình điều trị.

“Tôi không chắc bao giờ anh ấy có thể trở lại Anh vì việc điều trị vẫn đang tiếp tục. Anh ấy hiện tại không dám bước chân lên máy bay", người vợ nói.

Hiện trường vụ máy bay rơi (Ảnh: News).

Vợ của Vishwash cũng chia sẻ rằng, chồng mình chứng kiến toàn bộ thảm kịch, bao gồm cả khoảnh khắc mất đi anh ruột. Đó là anh Ajay Kumar Ramesh, 45 tuổi, cũng có mặt trên chuyến bay và ngồi cách Vishwash chỉ vài hàng ghế.

Sau tai nạn, Vishwash được xuất viện vào ngày 17/6, tức là 5 ngày sau tai nạn. Chỉ một ngày sau đó, anh đã có mặt tại lễ tang của anh trai Ajay tại thị trấn Diu (Ấn Độ). Anh cũng là người đích thân khiêng quan tài của anh trai mình.

Trước đó, một người họ hàng khác tên Krunal Keshave, sống tại Leicester (Anh), cho biết, anh Vishwash bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần sau vụ tai nạn.

Theo lời kể của người họ hàng, Vishwash gần như mất ngủ vào ban đêm. Đôi lúc anh ngủ một giấc ngắn chập chờn, nhưng lại mơ thấy cảnh xuất hiện trên chuyến bay, tận mắt chứng kiến nhiều người chết.

Tinh thần của nạn nhân sau 3 tháng chưa thực sự ổn định. Dù có thể trò chuyện, anh không muốn nhắc lại vụ tai nạn. Anh đang cố thích nghi để hòa nhập cuộc sống bình thường, nhưng hầu như không ra ngoài. Đến nay, nỗi ám ảnh sợ máy bay của anh vẫn rất lớn.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn nhanh với truyền thông từ giường bệnh, Vishwash từng kể lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi máy bay rơi.

Khoảng 30 giây sau khi cất cánh, anh nghe thấy tiếng nổ lớn và máy bay rơi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi tỉnh dậy, anh thấy xung quanh mình đầy thi thể. Anh cố đứng dậy và bước đi. Mảnh vỡ máy bay nằm khắp nơi. Tiếp đó, có người tới hỗ trợ đưa anh lên xe cứu thương, chở tới bệnh viện.

Nguyên nhân máy bay rơi

Báo cáo điều tra sơ bộ từ Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ (AAIB) cho thấy nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn máy bay Air India ngày 12/6 vừa qua có thể bắt nguồn từ việc công tắc kiểm soát nhiên liệu bị chuyển sang chế độ “cắt” (cut off) chỉ ít giây sau khi máy bay cất cánh, khiến động cơ ngừng hoạt động do mất nhiên liệu.

Theo nội dung được trích từ hộp ghi âm buồng lái, ngay khi phát hiện sự cố, cơ trưởng đã hỏi cơ phó về lý do nhiên liệu bị ngắt.

Tuy nhiên, cơ phó khẳng định mình không thực hiện thao tác đó. Trong thời gian hai động cơ chưa kịp khởi động lại, máy bay đã mất độ cao nhanh chóng và lao xuống một bệnh viện gần khu vực sân bay, gây ra thảm họa khiến 241 người thiệt mạng, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn.

Ngoài yếu tố con người và kỹ thuật vận hành, các chuyên gia cũng đang đặt ra giả thuyết về sự cố hệ thống điện do nước thấm vào khoang thiết bị điện tử.

Luật sư hàng không người Mỹ Mike Andrews, người đại diện cho nhiều gia đình nạn nhân trong các vụ tai nạn máy bay lớn, nghi ngờ vụ việc liên quan đến sự cố điện sau khi nước rò rỉ từ cabin chính vào hệ thống điện tử phía dưới. Điều này có thể dẫn đến kích hoạt sai công tắc điều khiển, khiến nhiên liệu bị ngắt một cách bất ngờ.