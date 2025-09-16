Xác minh thông tin làng cổ tích ở Hà Giang bị tố giá dịch vụ cao gấp 3 lần

Tối 15/9, trên một số hội nhóm của mạng xã hội, tài khoản của du khách (không tiết lộ danh tính) chia sẻ về chuyến đi của mình tới Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).

Trong bài viết này, du khách phản ánh giá dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) quá cao, đắt gấp 3 lần bình thường.

Vị khách nói thêm về việc mua quà cho gia đình với 3 túi lợn hun khói ở Đồng Văn, tuy nhiên chất lượng sản phẩm không tốt. Với những trải nghiệm này, khách thấy không hài lòng và cho rằng nếu trở lại Hà Giang vào lần sau sẽ không mua bán gì bởi có tình trạng lừa khách.

Một góc của Lô Lô Chải (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Ngay sau bài viết đăng tải, thông tin lập tức gây bão, thu hút lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến trái chiều.

Trước nhiều luồng dư luận, ngày 16/9, Đảng ủy xã Lũng Cú có văn bản hỏa tốc gửi tới UBND xã Lũng Cú về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của khách du lịch nhằm đảm bảo kịp thời, khách quan, chính xác, đúng quy định.

Cụ thể, UBND xã Lũng Cú thành lập tổ kiểm tra gồm 7 thành viên, do trưởng phòng Văn hóa Xã hội làm tổ trưởng. Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ xác minh thông tin phản ánh của du khách liên quan tới tình trạng giá dịch vụ cao và an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh tại thôn Lô Lô Chải.

Chiều 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện đoàn kiểm tra cho biết đã kiểm tra xác minh 100% các hộ kinh doanh tại thôn.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, tại thời điểm đoàn kiểm tra, thôn Lô Lô Chải có tổng cộng 51 hộ kinh doanh homestay, 2 nhà hàng, 5 điểm bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm. 100% các hộ kinh doanh đều thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ theo quy định.

Đoàn kiểm tra đánh giá, mức giá thuê phòng dịch vụ tại thời điểm xác minh hợp lý so với mặt bằng chung, dao động từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng.

Đây là dạng phòng khép kín đầy đủ tiện nghi. Loại phòng 1,2 triệu đồng có điều hòa 2 chiều, ăn sáng theo từng mức phòng, nước uống bánh ngọt, dịch vụ ngâm chân...

Du khách thăm Lô Lô Chải (Long Hướng Duy).

Dịch vụ phòng dorm (loại phòng ngủ tập thể tương tự như ký túc xá) có giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng với phòng vệ sinh khép kín. Đây là mức giá du khách có thể chấp nhận được.

Với hộ kinh doanh ăn uống, thực phẩm, đều có giấy phép kinh doanh, cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giữa hộ kinh doanh với chính quyền địa phương, công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo.

Đoàn kiểm tra tiến hành quan sát thực phẩm được hộ kinh doanh bảo quản trong tủ đông lạnh. Các mặt hàng của người dân có niêm yết giá cụ thể để du khách nắm bắt.

Một vài mặt hàng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ như trứng gà nuôi, mật ong rừng, được đoàn kiểm tra tuyên truyền, vận động bà con chỉ nên bày bán sản phẩm rõ ràng nguồn gốc.

Qua đó, bà con trong thôn Lô Lô chải cam kết thực hiện theo quy định pháp luật cũng như tuyên truyền của cơ quan chức năng.

"Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, phản ánh giá dịch vụ tại địa phương cao gấp 2-3 lần là không có", đại diện đoàn kiểm tra thông tin.

Nằm nép mình bên cột cờ Lũng Cú dưới chân núi Rồng, thôn Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, Hà Giang (cũ) nay thuộc địa phận của tỉnh Tuyên Quang, được mệnh danh là "làng cổ tích" bởi nét đẹp mộc mạc nên thơ với những bờ rào đá đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

Là vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc, đến nay Lô Lô Chải trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng, mang lại nguồn thu bền vững, giúp bà con thay đổi cuộc sống.

Được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch từ năm 2022, Lô Lô Chải hiện có thêm nhiều tiện nghi phục vụ du khách mà vẫn giữ nguyên cảnh quan mộc mạc.