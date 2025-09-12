Người phụ nữ bị nhốt ở kho lạnh 20 phút, tặng cổ phần cho tài xế cứu mạng

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này là chị Chen, sống ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Tối 31/8, chị làm việc một mình trong kho bảo quản hàng hóa rộng khoảng 20m² tại công ty. Nhiệt độ trong kho lúc bấy giờ được đặt ở mức âm 20 độ C.

Khi di chuyển hàng hóa, do bất cẩn mở toang cửa chính thay vì chỉ dùng cửa phụ theo quy định, chị Chen vô tình để cánh cửa bị khóa chặt. Tệ hơn, công tắc dự phòng cũng hỏng, khiến chị không thể thoát ra ngoài.

Chị Chen làm việc trong kho đông lạnh (Ảnh: South China Morning Post).

Trong kho, chị Chen chỉ mặc đồ mùa hè, không mang theo điện thoại. Không gian kín và cách xa đường lớn khiến cơ hội chị được phát hiện gần như bằng không. Lúc tuyệt vọng, chị dùng thùng bánh bao đông lạnh đập mạnh vào cửa, sau đó lại dùng chiếc dép gõ cửa mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài.

May mắn, anh Liu Xu - một tài xế giao hàng - đi ngang và nghe được tiếng kêu cứu. Với sự nhạy bén nghề nghiệp, anh nhanh chóng phát hiện sự việc và mở cửa cứu chị Chen sau khoảng 20 phút chị bị mắc kẹt bên trong.

Khi được đưa ra ngoài, chị run lẩy bẩy và mất tới 2 giờ mới hồi phục tinh thần và sức khỏe.

Kho đông lạnh ở mức âm 20 độ C (Ảnh: South China Morning Post).

Quá biết ơn người đã cứu mạng mình, chị Chen đã tặng anh Liu Xu cờ lưu niệm - món quà truyền thống tại Trung Quốc để thể hiện lòng cảm kích - kèm theo hoa, quà và tiền mặt. Đặc biệt, chị còn ngỏ ý nhường cho anh một phần cổ phần công ty.

Chị chia sẻ: "Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ đến hai đứa con, một đứa học cấp 2, một đứa mới 5 tuổi. Nếu không có anh Liu Xu phát hiện ra tôi bị kẹt trong kho, chắc chắn tôi đã chết cóng".

Nói về vụ việc, anh Liu Xu cho biết bản thân đặc biệt nhạy cảm với môi trường xung quanh vì công việc của anh đòi hỏi phải có nhận thức cao về an toàn.

Chị Chen tặng hoa cho nam tài xế đã cứu mạng mình (Ảnh: South China Morning Post).

Sau sự cố của chị Chen, phía công ty cam kết sẽ sửa chữa lại cửa kho, đồng thời nhắc nhở mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn và thường xuyên kiểm tra thiết bị.

Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người xúc động bình luận: "Không chỉ cứu sống chị Chen, anh Liu Xu còn giữ lại hạnh phúc cho cả một gia đình".