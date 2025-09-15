Cô dâu chú rể Hà Nội biến thú chơi đắt đỏ thành hoa, hộp nhẫn trong lễ cưới

Từ thú chơi chung thành ý tưởng cưới đặc biệt

Anh Nguyễn Đắc Phi (Hà Nội) bắt đầu sưu tầm Lego từ năm 2018, với niềm yêu thích đặc biệt dành cho các bộ xe thuộc dòng Creator Expert/Icons (dòng sản phẩm Lego cao cấp, thiết kế dành cho người chơi trưởng thành và giới sưu tầm).

Trong khi đó, chị Nguyễn Quỳnh Chi - người bạn đời của anh Phi - cũng tìm thấy sự hứng thú với những Modular Building (mô hình nhà phố), cùng các bộ hoa và tranh treo tường. Theo thời gian, niềm đam mê riêng lẻ ấy đã trở thành sở thích chung của cả hai. Sau nhiều năm, cả hai đã sở hữu khoảng 40 bộ Lego lớn nhỏ.

“Lego đúng là một thú chơi không hề rẻ, nhưng chúng tôi có cách để tiết kiệm chi phí, như mua lại các bộ đã qua sử dụng hoặc "săn" trong những đợt giảm giá. Việc cùng nhau lắp Lego không chỉ là giải trí, mà còn trở thành một phần kết nối trong tình yêu của chúng tôi”, anh Phi nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phi cho biết nguồn cảm hứng để vợ chồng anh sử dụng Lego làm chủ đề lễ cưới đến từ sếp cũ của anh, một phụ nữ người Australia, cũng là "fan Lego" chính hiệu, khi cô từng tổ chức đám cưới theo chủ đề này.

Sau đó, anh Phi tình cờ thấy một bài đăng trên mạng xã hội về lễ cưới Lego ở nước ngoài, từ đó, hai vợ chồng quyết định thử biến sở thích chung thành điểm nhấn trong ngày trọng đại của mình.

May mắn, cả hai bên gia đình đều ủng hộ, bởi ai cũng cho rằng việc kết hợp sở thích chung của đôi trẻ vào ngày trọng đại vừa độc đáo, vừa thể hiện được cá tính cả hai.

“Gia đình hiểu rõ chúng tôi đam mê Lego, nên để cho chúng tôi toàn quyền lên ý tưởng. Wedding planner (người tổ chức, điều phối đám cưới) cũng hỗ trợ rất nhiệt tình, giúp những chi tiết Lego xuất hiện tinh tế, không gượng ép”, chú rể nói thêm.

Vợ chồng anh Phi, chị Chi sử dụng nghi thức lắp ghép tổ ấm chung và lược bớt những chi tiết trong lễ cưới truyền thống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi Lego trở thành điểm nhấn trang trí

Trong lễ cưới, từng chi tiết nhỏ đều được biến hóa bằng Lego. Thiệp mời được thiết kế độc đáo, hộp đựng nhẫn cũng từ những mảnh ghép. Bó hoa cầm tay của cô dâu điểm xuyết Lego, tạo nên vẻ đẹp vừa tinh tế vừa cá tính. Đặc biệt, khách mời còn được tự tạo ra những minifig (mô hình người tí hon trong Lego) để gắn lên bảng kỷ niệm, thay cho việc ký tên truyền thống.

Cài áo chú rể, chi tiết trong bó hoa cầm tay cô dâu và hộp nhẫn cưới đều mang dấu ấn Lego (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay cả lời thề hôn lễ của chú rể cũng được lồng ghép yếu tố Lego, khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn thích thú. Anh chia sẻ: "Với Lego, chúng ta có thể sáng tạo, không tuân theo luật lệ và tự mình tạo ra những tác phẩm độc nhất, như bản thân mình có thể tự quyết định cuộc sống của bản thân mình. Hơn nữa, Lego khi được lắp đúng mảnh, đúng cách thì sẽ tạo thành khối rất chắc chắn và khó tách rời.

Tôi mong muốn cuộc sống gia đình của mình cũng có thể được xây dựng từ những “mảnh ghép” xuất phát từ tình yêu, niềm tin, sự thấu hiểu và những yếu tố khác. Khi những "mảnh ghép" ấy được đặt đúng chỗ, đúng cách, hai vợ chồng sẽ cùng nhau tạo nên một tổ ấm vững chãi và bền lâu".

Khách mời tự do sáng tạo nên hình ảnh bản thân từ các mảnh ghép (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để hiện thực hóa ý tưởng, cặp đôi dành nhiều tháng chuẩn bị. Từng hạng mục được phân chia rõ ràng như chọn mẫu, đặt hàng linh kiện, lắp ghép thử. Có những chi tiết nhỏ như bó hoa Lego, họ phải mất hàng giờ mới hoàn thành.

Hai vợ chồng tự tay lên kế hoạch và triển khai cùng sự hỗ trợ của phía tổ chức. Điều này khiến cô dâu vất vả hơn một chút, nhưng bù lại, họ có một đám cưới mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chiếc bảng tên độc đáo từ Lego với nội dung "Welcome Phi & Chi July 14th Wedding" (Chào mừng đến với đám cưới của Chi và Phi ngày 14/7) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự xuất hiện của Lego trong lễ cưới đã mang đến nhiều bất ngờ cho khách mời. Không ít người thoạt nhìn còn không nhận ra bông hoa đồ chơi trên bó hoa cầm tay. Anh Phi cho biết, nhiều bạn bè của cả hai đặc biệt thích thú với bảng tên cô dâu chú rể được lắp ghép đầy sáng tạo và phần tự tay tạo minifig mô phỏng chính mình.

Sau lễ cưới, hình ảnh cặp đôi cùng những chi tiết Lego nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người thích thú. Không ít người dành lời khen cho ý tưởng sáng tạo lẫn cách ứng dụng các chi tiết tinh tế của cả hai.

“Họ tìm được mảnh ghép tình yêu theo đúng nghĩa đen luôn”, một người bình luận. Người khác cũng tinh ý nhận ra: “Nhìn cách lắp ghép đủ biết ai là “nóc nhà” luôn rồi. Chẳng cần giải thích nhiều”.