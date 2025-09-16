Phạt chủ tàu "rút ruột" dòng sông gần 200 triệu đồng, tịch thu tàu hút cát

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đình Thắng (SN 1987, ở phường Nam Định), về hành vi Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phương tiện thủy mang số hiệu NĐ-3089 đã được hoán cải hút cát trái phép trên sông Đào bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đối tượng Trần Đình Thắng bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng đối với hành vi nói trên; đồng thời bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu 610 khối cát và hơn 4,6 tỷ đồng (bằng giá trị của phương tiện thuỷ là tàu thực hiện hút cát) theo quy định.

Trước đó, ngày 12/7, Trần Đình Thắng đã chỉ đạo Nguyễn Thái Hiệp (SN 1983, trú phường Nam Định); Nguyễn Văn Tám (SN 1992) và Trần Văn Thể (SN 1991), cùng trú xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình, sử dụng tàu hút cát có số đăng ký NĐ-3089 (do Thắng mượn của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quỳnh Hương) thực hiện khai thác cát dưới lòng sông Đào ở phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.

Việc làm trên của nhóm người này không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng cát đã khai thác trái phép là 610 khối cát.

Quá trình làm việc, Trần Đình Thắng thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân và chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.