Người hoạt động kháng chiến có thể được giảm 80% tiền sử dụng đất

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ, độc giả N.T.T. cho biết bố của bà là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đã có giấy chứng nhận với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 41-60%.

Ông đang trong quá trình nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và thắc mắc liệu có được miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không, nếu có thì phải liên hệ cơ quan nào để được giải quyết.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng thuộc diện được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về người có công thì được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở (bao gồm các trường hợp giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu).

Tại Nghị định 131 của Chính phủ quy định thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41-60% được giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức khi Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở hoặc khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Nghị định cũng nêu rõ việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình.

Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Toàn cảnh thị trường bất động sản (Ảnh: Mạnh Quân).

Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi, mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

Bố của bà N.T.T. có giấy chứng nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41-60%. Trước đó, hộ gia đình ông chưa từng có mảnh đất nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, theo Bộ Tài chính, thì bố của bà N.T.T. thuộc đối tượng được giảm 80% tiền sử dụng đất khi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.

Bộ Tài chính đề nghị người nộp thuế liên hệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp để xin quyết định về miễn, giảm tiền sử dụng đất.