TikToker phân biệt, nói xấu phụ nữ Huế và Quảng Trị gây phẫn nộ

Ngày 15/9, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết đã gửi văn bản cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đề nghị xem xét, xử lý người đàn ông đăng tải video "nói xấu phụ nữ Huế".

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh người đàn ông trong lúc đi bộ trên cầu Trường Tiền (thành phố Huế), đã có nhiều phát ngôn nói xấu phụ nữ Huế và Quảng Trị. Anh ta khuyên đàn ông không nên lấy gái vùng này làm vợ.

Hình ảnh người đàn ông đi bộ qua cầu Trường Tiền, nói xấu phụ nữ Huế và Quảng Trị lan truyền trên mạng xã hội (Nguồn: Facebook Thời sự Huế 24/7).

Trong video, người đàn ông này cũng thường xuyên dùng từ ngữ có nội dung tục tĩu, phản cảm.

Sau khi nội dung được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã tỏ thái độ bất bình với cách phân biệt vùng miền, xúc phạm phụ nữ, chửi tục của người đàn ông nói trên.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, anh ta cố tình dàn dựng nội dung phản cảm để "câu view, câu like", đáng bị lên án.

Sau khi bị phản ứng, người đàn ông tiếp tục đăng tải nội dung “đính chính”, cho rằng bản thân chỉ đùa giỡn, đồng thời chê trách những người phê bình không biết phân biệt thật giả. Anh ta cho biết mình có gốc gác ở Huế và Quảng Trị, không có lý do gì để nói xấu phụ nữ nơi đây.

Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫn phẫn nộ vì người này không có thái độ cầu thị, sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu.

Theo xác minh ban đầu, người đàn ông phát tán các video phản cảm nói trên là T.T.Đ., một TikToker (trú tại TPHCM) có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội.