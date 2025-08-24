Chàng trai Hà Nội cưới được vợ đẹp nhờ có mái tóc "độc lạ"

Mối duyên từ lời mời mua bảo hiểm

Nguyễn Mạnh Kiên (SN 1994) và Phạm Bích Giang (SN 1993) đang sống tại Hà Nội, đã kết hôn được gần một năm.

Từ năm 2013, anh Kiên và chị Giang đã cùng làm việc trong một công ty. Tuy nhiên, thời điểm đó anh công tác tại chi nhánh miền Nam, còn chị ở ngoài Bắc, nên cả hai chỉ biết mặt, biết tên chứ chưa từng trò chuyện thân thiết.

Mãi đến năm 2020, chị Giang nhìn thấy hình ảnh của anh Kiên trên Facebook thông qua một người bạn cũ. Người bạn ấy không ai khác chính là bố dượng của anh Kiên (người chuyển giới nam). Chính sự kết nối tình cờ này đã khơi lại mối liên hệ tưởng chừng đã ngủ quên suốt nhiều năm.

Vợ chồng anh Mạnh Kiên và chị Bích Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Giang chủ động nhắn tin cho anh Kiên, bởi bị ấn tượng bởi kiểu tóc "độc lạ" của anh. Song, chị thừa nhận bản thân bắt chuyện với anh Kiên với mục đích… mời mua bảo hiểm.

Anh Kiên tiết lộ, khi chỉ nhìn qua mạng xã hội, chị Giang từng không thích ngoại hình của anh. Thậm chí, chị từng buông lời chê bai anh. Chỉ khi anh đổi sang kiểu tóc hiện tại, chị mới cảm thấy ấn tượng và bắt chuyện.

"Về sau, vợ tôi bảo cô ấy thích người nhiều tóc nên mới có hứng thú trò chuyện với tôi. Tóc tôi là tạo kiểu, nên chăm cũng cực lắm. Nhưng cũng nhờ kiểu tóc này mà tôi cưới được vợ (cười)", anh Kiên nhớ lại.

Anh thú nhận, thời điểm chị Giang chủ động bắt chuyện, anh là chàng trai độc thân nên cũng có ý định tìm hiểu chị. Tuy nhiên, khi vào trang cá nhân của chị, anh chững lại vì thấy thông tin cho thấy chị đã có gia đình và có một con.

"Lúc đó, tôi cũng phải "phanh" lại ngay", anh Kiên cười nhớ lại.

Nhờ mái tóc "độc lạ" của mình, anh Kiên đã nên duyên với chị Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi ấy, chị Giang đang trong giai đoạn ly thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã có một con riêng. Chị thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh của mình với anh Kiên. Sự chân thành ấy khiến mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết. Càng nói chuyện, cả hai càng tìm thấy sự đồng cảm.

Song, cả hai vẫn giữ khoảng cách, chỉ liên lạc như những người bạn. Mãi đến hơn một năm sau, chị Giang hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai mới chính thức tìm hiểu về nhau.

"Không có một lời tỏ tình chính thức nào cả. Sau khi tôi hiểu vợ đã hoàn toàn khép lại quá khứ, cô ấy cũng cảm thấy bản thân đã tự do, thì chúng tôi cứ thế mà gắn kết", anh Kiên nói.

Tổ ấm 4 thành viên hạnh phúc

Lần đầu anh Kiên đưa chị Giang về ra mắt, cả mẹ và bạn đời của mẹ anh Kiên đều ngạc nhiên khi nhận ra chị Giang chính là bạn cũ. Sự bất ngờ nhanh chóng nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện cởi mở, vui vẻ, tạo nên bầu không khí ấm áp trong buổi gặp gỡ.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Năm 2023, cặp đôi chào đón đứa con gái bé nhỏ trong niềm hạnh phúc. Từ đây, anh Kiên trở thành cha của hai đứa trẻ.

Anh Kiên thừa nhận khi yêu đương, vợ chồng anh cũng từng cãi vã, giận hờn như bao cặp đôi khác. Song, có giận hờn mới có hiểu nhau hơn, nên sau khi cưới, cuộc sống của cặp đôi chẳng khác gì nhiều. Chỉ khi có con, cuộc sống của đôi vợ chồng mới có sự khác biệt: Trách nhiệm lớn hơn, áp lực cũng nhiều hơn.

Anh Kiên và chị Giang vừa chào đón con gái nhỏ không lâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Những ngày đầu sống cùng tôi, con riêng của vợ gọi tôi là chú. Sau khi chúng tôi cưới, con đổi sang gọi tôi là ba. Lúc đó, tôi mới cảm nhận rõ trách nhiệm dành cho con.

Đặc biệt, khi có con chung cùng vợ, nhìn thấy quá trình vợ mang nặng đẻ đau, tôi lại càng thương vợ, thương các con và hiểu được cách làm cha của hai đứa trẻ là thế nào", anh Kiên xúc động chia sẻ.

Hiện tại, gia đình bốn người của anh Kiên sống ổn định tại Hà Nội. Các con của anh Kiên và chị Giang được ông bà hỗ trợ chăm sóc. Nhờ vậy, đôi vợ chồng trẻ có thời gian làm thêm công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

"Cực thì cũng có cực, nhưng khi nhìn lại, sau tất cả, tôi có một gia đình trọn vẹn, có người vợ đồng hành và hai đứa con để yêu thương, đó là điều hạnh phúc vô bờ bến", anh Kiên bộc bạch.