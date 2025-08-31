Người bán vé số trong bộ ảnh cưới gây sốt, nói 1 câu khiến cô dâu rưng rưng

Không phải khung cảnh sang trọng hay những bối cảnh cầu kỳ, bộ ảnh cưới của chị Nguyễn Thị Kim Huê (An Giang) và anh Hugo Chang đến từ Đài Loan (Trung Quốc) lại gây sốt mạng xã hội bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ bán vé số ngồi xe lăn điện, hát karaoke giao lưu với đôi vợ chồng trẻ.

Người bán vé số xuất hiện khiến bộ ảnh cưới gây sốt (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Huê cho biết vợ chồng chị hiện sinh sống và làm việc tại Australia. Dịp về Việt Nam tổ chức hôn lễ, cả hai quyết định thực hiện bộ ảnh cưới mang phong cách đời thường, ghi lại khung cảnh quen thuộc của đường phố TPHCM.

“Tôi muốn chụp ở Việt Nam vì cảm giác thân thuộc, thay vì Australia hay Đài Loan. Bộ ảnh được thực hiện thoải mái, tự nhiên vì tôi muốn thể hiện đúng cách sống của chúng tôi, không cần hào nhoáng, cầu kỳ. Hôm chụp, thật sự cả hai cứ nghĩ mình đang đi hẹn hò, dạo phố nên cảm xúc rất thật, không gượng gạo”, cô dâu chia sẻ.

Trong ảnh, chị Huê xuất hiện với chiếc váy cưới ngắn, tay cầm hoa tươi, còn chú rể Hugo diện vest lịch lãm.

Chị Huê giao lưu cùng người phụ nữ bán vé số (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lúc chụp tại trung tâm TPHCM, đôi vợ chồng trẻ bất ngờ nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc xe lăn điện của một người phụ nữ bán vé số. Giai điệu rộn ràng khiến chị Huê lắc lư theo và ngay sau đó, người phụ nữ chìa micro mời cô dâu hát cùng.

“Tôi không ngần ngại cầm micro hát cùng cô, chồng tôi cũng tham gia. Chúng tôi không nghĩ gì đến việc ngoại cảnh có ảnh hưởng tới bộ ảnh hay không, miễn là cảm xúc thật nhất. Nhờ vậy, vợ chồng tôi có những khoảnh khắc tự nhiên, đáng nhớ”, chị Huê kể.

Vợ chồng chị Huê xúc động khi được người phụ nữ tặng một tờ vé số (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hát được một lúc, chị Huê sực nhớ vợ chồng chị không mang theo tiền để mua vé số ủng hộ. Chị trở nên lúng túng, thú nhận: “Con không có mang tiền để có thể mua vé số cho cô”. Bất ngờ, người phụ nữ lại chủ động tặng cho cô dâu một tờ vé số và hỏi: “Con có ngại không khi cô bán vé số vào khung hình của con?”.

Câu hỏi ấy khiến chị Huê rưng rưng nước mắt. Còn với chú rể Hugo, chỉ khi nghe giải thích anh mới biết người phụ nữ này phải bán 10 tờ vé số mới bù đắp lại tấm vé số vừa tặng vợ anh.

Kỷ niệm này khiến chuyến đi lần thứ hai của anh đến Việt Nam (sau lần đầu ra mắt gia đình vợ vào năm 2023) trở thành trải nghiệm đặc biệt, giúp anh thêm hiểu và trân trọng nét đẹp giản dị, chân thành của con người Việt Nam. “Tôi thực sự xúc động. Người Việt rất hào sảng và thật thà”, anh Hugo chia sẻ.

Sau hôn lễ, đôi vợ chồng trẻ trở về Australia nhưng vẫn day dứt vì chưa kịp tìm gặp lại cô bán vé số để cảm ơn và tặng ảnh. Trên mạng xã hội, chị Huê đăng tải loạt ảnh kèm chú thích mong có thể tìm lại “nhân vật đặc biệt” trong bộ ảnh, không ngờ câu chuyện lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

“Tôi vẫn chưa tìm được cách liên hệ với cô, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi câu chuyện nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận dễ thương. Nhiều người nói bộ ảnh lan tỏa sự tích cực, mộc mạc và nhân văn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có một bộ ảnh cưới quá đỗi chân thực và ý nghĩa”, cô dâu bày tỏ.

Sự xuất hiện của người bán vé số khiến bộ ảnh cưới của chị Huê thêm đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một người bình luận dưới bài đăng của chị Huê: “Nhờ sự xuất hiện của cô bán vé số mà bộ ảnh ra “chất” hạnh phúc ngay. Rất dễ thương”. “Cô bán vé số này ca hay lắm, đặc biệt mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Sáng gặp cô là không thể buồn được”, một người kể.

Một người cho biết thêm: “Cô bán vé số nhưng có năng lượng rất tích cực, hầu như chẳng bao giờ hát nhạc buồn, luôn làm cho mọi người có cảm giác vui vẻ”.