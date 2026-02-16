Chiều cuối năm, đào bán 10.000 đồng/cành cũng không có khách mua

Chiều 29 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ, trên nhiều tuyến đường kinh doanh hoa tại các phường trung tâm của tỉnh Nghệ An chỉ còn lác đác người bán đào, quất, mong vớt vát thêm ít đồng.

Các tiểu thương đã giảm giá sâu, thậm chí chỉ còn 1/3 giá so với những ngày đầu nhưng lượng khách mua rất ít.

Đào, quất giảm sâu ngày cuối năm, khách vẫn căn ke trả giá (Video: Hoàng Lam).

Anh Trần Văn Thành chọn mua được cành đào ưng ý với giá 250.000 đồng. "Hôm qua tôi đã mua được đào cho nhà mình, nay tranh thủ chở các cháu về ngoại nên mua biếu ông bà ngoại một cành", anh Thành chia sẻ.

Chị Phạm Thị Huyền (bán đào trên đường Lê Nin, Nghệ An) đang dọn dẹp để trả mặt bằng, kịp về chuẩn bị đón Giao thừa cùng gia đình. Tết này, chị Huyền nhập 1.500 cành đào, trong đó hơn một nửa là đào huyền mini.

"Đào huyền mini mấy ngày đầu tôi bán 250.000-300.000 đồng/cành, từ hôm qua bắt đầu hạ giá xuống 100.000 đồng, rồi 50.000 đồng, vừa bán vừa cho nhưng tiêu thụ rất chậm. Sáng nay mấy em phụ việc bán 10.000 đồng/cành cũng không ai mua nên tôi quyết định vứt hơn 100 cành còn lại", chị Huyền chia sẻ.

Chiều muộn ngày cuối cùng của năm cũ, một số khách lựa những cành đào chị Huyền vứt bỏ mang về. "Có người lịch sự thì nói "cầm về lấy lộc" nhưng nhiều người lấy đi, không nói một lời", chị Huyền buồn bã chia sẻ.

Chiều muộn 29 Tết, chị Nguyễn Thị Minh (phường Vinh Phú, Nghệ An) đang chào bán 3 cành đào vườn của gia đình. "Năm nay thất thu lắm. Cuối năm rồi, giá giảm một nửa mà sáng đến giờ tôi mới bán được 2 cành, giá 1,5 triệu đồng, đang còn 3 cành chưa bán", chị Minh tâm sự.

Trái với chị Minh, một số tiểu thương đã bắt đầu vứt bỏ đào cành từ trưa 29 Tết khi bán quá chậm dù đã giảm giá sâu.

Một số tiểu thương chặt ngang cành đào để tránh tình trạng "hôi của" ngày cuối năm.

Đến chiều tối 29 Tết, chị Nguyễn Thị Tâm (phường Vinh Phú) đang còn khoảng 300 chậu quất mini. Từ trưa cùng ngày, chị quyết định hạ giá bán từ 250.000 đồng/chậu xuống còn 150.000 đồng/2 chậu mong vớt vát vốn để về đón Giao thừa.

"Dù đã giảm 1/3 giá nhưng nhiều người vẫn mặc cả xuống 50.000 đồng/chậu. Thôi cố gắng vớt vát được đồng nào hay đồng đó", chị Tâm nói.

Theo quan sát, các tiểu thương đã hoàn trả mặt bằng kinh doanh vào chiều 29 Tết. Công nhân vệ sinh môi trường đang khẩn trương dọn dẹp các địa điểm kinh doanh hoa Tết để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp trong ngày đầu năm mới.