Những lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 giúp ông bà cười cả năm

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để con cháu chúc Tết hai bên nội ngoại.

Trẻ nhỏ là tuổi thơ của người già. Và người già chính là ký ức của trẻ nhỏ. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, những lời chúc giản dị từ con cháu gửi đến ông bà chính là sợi dây gắn kết yêu thương, mang theo ước mong về sức khỏe, niềm vui và tuổi già an yên.

Sau đây là tổng hợp những lời chúc ý nghĩa, tình cảm, hài hước nhất gửi đến ông bà dịp Xuân Bính Ngọ.

Những lời chúc Tết là món quà ý nghĩa nhất với người cao tuổi (Ảnh minh hoạ: AI).

Những lời chúc trang trọng, truyền thống:

- Xuân mới Bính Ngọ, con kính chúc ông bà sức khỏe dồi dào, tinh thần an vui, hưởng trọn tuổi già thanh nhàn và hạnh phúc.

- Con kính chúc ông bà năm mới Bính Ngọ phúc đầy nhà, thọ dài lâu, niềm vui trọn vẹn bên con cháu.

- Kính chúc ông bà xuân này thêm tuổi mới, giữ mãi nụ cười hiền hậu, tâm hồn an nhiên và cuộc sống bình an.

- Năm mới Bính Ngọ, con mong ông bà luôn mạnh khỏe để gia đình ta mãi đủ đầy tiếng cười và yêu thương.

- Con chúc ông bà đón xuân mới với thật nhiều may mắn, vạn sự cát tường, gia đạo hưng thịnh.

- Xuân Bính Ngọ đến, kính chúc ông bà như cây cao bóng cả, che chở và dẫn dắt con cháu trên đường đời.

- Con kính chúc ông bà phúc như biển rộng, thọ tựa núi cao, xuân nào cũng ấm áp sum vầy.

- Xuân Bính Ngọ đã về, con chúc ông bà luôn mạnh khỏe, tinh thần minh mẫn, vui vầy bên con cháu, hưởng trọn phúc lộc trời ban.

- Tết Nguyên đán Bính Ngọ, con kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, năm mới an khang thịnh vượng.

Những lời chúc chất chứa tình cảm:

-Con yêu ông bà nhiều lắm! Dù con cao lớn bao nhiêu, con vẫn luôn mong được ở cạnh ông bà thật lâu.

-Tết đến rồi, con mong ông bà luôn khỏe mạnh để kể chuyện cho con, cười vui cùng con cháu mỗi ngày. Con yêu ông bà nhiều lắm!

-Năm mới Bính Ngọ, con chúc ông bà ăn ngon, ngủ kỹ, sống thật vui và thật lâu bên con cháu.

- Chúc ông bà một năm mới thật nhiều tiếng cười, thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe để chúng con được báo hiếu.

- Ông bà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc là món quà quý giá nhất với con.

- Con mong ông bà luôn khỏe mạnh, sống thật lâu để chúng con được quây quần bên ông bà mỗi dịp xuân về.

- Năm mới Bính Ngọ, con chúc ông bà mỗi ngày đều là một ngày vui, mỗi bữa cơm đều đầy ắp tiếng cười.

- Con chúc ông bà xuân này thật nhiều sức khỏe để cùng chúng con đón thêm nhiều mùa xuân nữa.

- Chỉ cần thấy ông bà cười vui, khỏe mạnh là con đã có một năm mới trọn vẹn rồi.

- Con mong ông bà luôn bình an, ngủ ngon, ăn ngon và sống thật hạnh phúc bên con cháu.

- Xuân mới, con kính chúc ông bà thật nhiều niềm vui nhỏ bé, cười tươi ấm áp mỗi ngày.

- Con chỉ ước ông bà luôn khỏe mạnh để đón thêm thật nhiều mùa xuân nữa.

- Xuân nào cũng vậy, điều con mong nhất vẫn là ông bà khoẻ mạnh, bình an.

- Chúc ông bà những năm tháng tuổi già trôi qua thật chậm, để yêu thương còn đong đầy mãi.

- Ông bà là ký ức tuổi thơ đẹp nhất của con, con chỉ mong ông bà mãi khỏe và vui.

Những lời chúc hài hước, vui nhộn:

-Con chúc ông bà năm mới khỏe như “siêu nhân”, ăn Tết không biết mệt!

- Chúc ông bà càng lớn tuổi càng “xì-tin”, lúc nào cũng cười tươi như hoa đào ngày Tết.

- Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi để còn “quản lý” con cháu dài dài.

- Con chúc ông bà lúc nào cũng vui vẻ, ai nhìn cũng phải khen “ông bà nhà này trẻ quá!”.

- Chúc ông bà năm nay tiền vào như nước, tiêu hoài không hết!

- Con chúc ông bà mỗi ngày đều vui như ngày được nhận lì xì vậy!

- Chúc ông bà năm mới ăn ngon miệng hơn cả tụi con!

- Con chúc ông bà “trẻ mãi không già”, để còn kể chuyện ngày xưa cho chúng con nghe hoài.

- Năm mới, chúc ông bà luôn khỏe để còn la tụi con mỗi khi nghịch ngợm ạ!

- Con chúc ông bà càng ngày càng đẹp lão, ai gặp cũng phải trầm trồ.

- Năm mới, chúc ông bà ngủ ngon như em bé, khỏe như thanh niên!